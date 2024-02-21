الفيتامينات المصنعة.. هل هي مفيدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أوضح الدكتور ألكسندر مياسنيكوف أنه من الضروري الأخذ بالاعتبار اختلاف تأثير الفيتامينات الاصطناعية، لتجنب الخطر والعواقب السلبية واختيار الأفضل.

وأضاف: "الفيتامين مادة حيوية، ولكن مع التطور أصبحت تباع بدائل اصطناعية في الصيدليات، لذلك يحذر من مخاطرها".

وتابع: "منع أطباء القلب استخدام فيتامين E للوقاية من أمراض القلب بعد أن كشفت الإحصائيات أن عدد الأشخاص المصابين بأمراض القلب الذين يتناولون فيتامين E يموتون أكثر من الذين لا يتناولونه، وشمل هذا فيتامين А أيضا".

وأوضح: "الإصابة بسرطان الرئة بالنسبة للأشخاص الذين يتناولون هذه الفيتامينات الاصطناعية، أعلى من الذين لا يتناولونها".

كما أن الفيتامينات عند دخولها إلى الجسم مع الأطعمة تحدث عمليات مغايرة، لنأخذ مثلا فيتامين В12 الموجود بنسبة عالية في الكبد.

ويقول: "نأخذ قطعة من الكبد ونبدأ بمضغها، نتيجة لذلك يتحد فيتامين В12 مع بروتين محدد في اللعاب، وبعد أن تصل كتلة الطعام إلى المعدة ينشطر هذا البروتين في الوسط الحامضي وينفصل، أما فيتامين В12 فيتحد مع بروتين آخر تنتجه المعدة وبعدها يمتص في مكان محدد، ومثل هذه التغيرات تحصل مع الفيتامينات الأخرى".

ووفقا له، من الأفضل والأكثر صحة الاعتماد على المصادر الطبيعية للفيتامينات - الحصول عليها من الطعام. لذلك يجب أن يكون النظام الغذائي متوازنا ومتنوعا وصحيا.

ويقول: "أظهرت نتائج دراسات كبيرة، أن بعض الفيتامينات يمكن أن تزيد من معدل الوفيات، ولا يوجد خطر على الفرد. ولكن أخلاقيا لا يمكن للطبيب أن ينصح بتناول الفيتامينات، مع أنه يعلم أنها قد تزيد من المخاطر حتى إذا كان هذا يشكل جزءا من مليون بالمئة".

وينصح الطبيب فقط بتناول فيتامين D في نهاية فصل الشتاء، أما بقية الفيتامينات فيمكن الحصول عليها مع الأطعمة.

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