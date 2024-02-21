تحذير من فيروس شائع قد يزيد خطر الإصابة بالخرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة سويدية أجراها باحثون من جامعة أوبسالا وUmeå في السويد أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس الهربس البسيط (HSV-1) قد يكونون عرضة للإصابة بالخرف.

اكتشف الباحثون في الدراسة التي نشرت في مجلة مرض ألزهايمر أن 80% من البالغين في السويد لديهم أجسام مضادة لفيروس الهربس البسيط، مما يشير إلى تعرضهم للفيروس في مرحلة ما من حياتهم، حتى لو لم تظهر عليهم أعراض.

وفي حين أن العديد من المصابين بالهربس الفموي لا تظهر عليهم أعراض، فإن آخرين قد يعانون من نوبات الالتهاب والبثور حول الفم والشفتين من وقت لآخر.

وتابع الباحثين المشاركين في الدراسة لمدة 15 عاما، وتبين أن 82% منهم يحملون أجساما مضادة لفيروس HSV-1، وكان هؤلاء المرضى أكثر عرضة "بمرتين" للإصابة بالخرف خلال فترة الدراسة مقارنة بأولئك الذين لم يحملوا الأجسام المضادة لـ HSV-1.

ولم يكن المشاركين الذين يحملون عامل الخطر الجيني، APOE-4، أكثر عرضة لخطر التدهور المعرفي المرتبط بالأجسام المضادة لـ HSV-1.

وتتناقض النتائج مع الأبحاث السابقة التي تشير إلى أن المتغير الجيني APOE يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التأثيرات المحتملة لفيروس HSV-1 على الاستجابة المناعية للدماغ.

ويدعو الباحثون إلى إجراء تجارب عشوائية للتحقق مما إذا كان علاج الهربس يمكن أن يساعد في منع ظهور الخرف أو إيقافه.

يذكر أنه في عام 1907، تم اقتراح فكرة أن العدوى الفيروسية قد تؤدي إلى بعض الاختلافات في مرض ألزهايمر، ولكن المجتمع العلمي تجاهل هذه الفرضية لعدة عقود.

وفي التسعينيات، عثر على مستويات غير عادية من الحمض النووي لفيروس HSV-1 في أدمغة مرضى ألزهايمر المتوفين لأول مرة. وفي عام 2008، اكتشف الباحثون أن الحمض النووي لفيروس HSV-1 كان موجودا في 90% من لويحات البروتين في أدمغة مرضى ألزهايمر بعد الوفاة.

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