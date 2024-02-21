دراسة تحدد كمية البروتين المثالية لصحة القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - الأطعمة الغذائية التي تحتوي على البروتين ضرورية للرياضيين ولاعبي كمال الأجسام أو الأشخاص الذين يحاولون تحسين كتلة العضلات، ومع ذلك، كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة بيتسبرغ خطورة تناول الكثير من البروتين.

وجد الباحثون أن الإفراط في تناول البروتين يزيد من خطر تصلب الشرايين وتضييقها، وفقا لموقع "ستادي فايندز".

وأجرى الباحثون تحقيقا شاملا، جمع بين التجارب البشرية والدراسات على الحيوانات وفي المختبر.

وأوضح فريق البحث أنه عندما تتجاوز نسبة البروتين معدل 22% من السعرات الحرارية اليومية يتزايد خطر تصلب الشرايين.

وحدد الباحثون الليوسين، وهو حمض أميني موجود في الغالب في الأطعمة الحيوانية مثل لحوم البقر والبيض والحليب، كلاعب رئيسي في تعزيز المسارات المرتبطة بتصلب الشرايين.

وحذرت النتائج من تزايد شعبية الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين، والتي يتم اتباعها بهدف إنقاص الوزن.

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