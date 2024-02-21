3 أطعمة تساعد على فقدان الوزن- تناولها فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور ألكسندر مياسنيكوف أن الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية تساهم في فقدان الوزن.

وأضاف: "هذه المواد بالإضافة إلى احتوائها على سعرات حرارية منخفضة، ينبغي أن تكون غنية بالألياف الغذائية ومؤشر منخفض لمستوى السكر في الدم، وذلك لأن المؤشر المرتفع يحفز الهرمونات المسؤولة عن الشعور بالجوع، ما يؤدي إلى تسارع تراكم الدهون، بالإضافة إلى أن كمية الطعام التي يتناولها الشخص في الوجبة ومقدار الطاقة التي يستهلكها مهمان أيضا، وفقا لموقع مجلة "فيستي. رو" الروسية.

ونفى مياسنيكوف أسطورة وجود أطعمة ذات محتوى سلبي من السعرات الحرارية، وتشير هذه الأسطورة إلى أن هضم أي مادة مثل الكرفس أو السمك أو غيرها يتطلب سعرات حرارية عالية أكثر من التي تحتويها عليها المادة الغذائية، وبالتالي يمكن التخلص من الوزن الزائد.

وهناك بعض المواد قد تساعد على إنقاص الوزن منه: الفلفل الحار، لأنه يسرع عملية التمثيل الغذائي، وهو مفيد للمعدة، لأن له خصائص مضادة للقرحة ويساعد على هضم الطعام بسرعة، كما إنه من التوابل الجيدة والمفيدة، ولكنه ليس عصا سحرية لكي يؤثر في الوزن.

الأناناس: يحتوي الأناناس على إنزيمات معينة تعمل على شطر البروتينات والدهون وما إلى ذلك بسرعة. لكن هذا لا يعني أنه يقلل من امتصاصها. صحيح يجعل الشخص يشعر بتحسن حالة معدته، ولكن من الصعب إنقاص الوزن باستخدام الأناناس. إلا إذا كان الشخص يأكل الأناناس فقط.

الشاي الأخضر: فعلا هذا الشاي مفيد جدا، لأنه يحسن عملية الهضم ويحتوي على العديد من مركبات البوليفينول وغيرها من المواد المفيدة النشطة بيولوجيا. كما أن له خصائص مضادة للأورام. نعم يمكن أن يخفض الوزن إذا كان الشخص يتناول الشاي الأخضر فقط، لأنه عند تناول أي شيء آخر معه سوف يختفي مفعوله السحري ولن تحدث المعجزة.

ووفقا له، بالطبع هذه مواد غذائية مفيدة ومدرجة في قائمة التغذية الصحية، ولكن ليس لها أي تأثير سحري.

ويقول: "لتخفيض الوزن يجب على الشخص أن يحدد نوع الأطعمة التي يتناولها ومقدار ما يأكله ومتى يأكله ومع من يأكله. وعندما يتمكن الشخص من تحقيق توازن بين هذه الأمور الأربعة سيحدد نظامه الغذائي وحينها يبدأ بالتخلص من الوزن الزائد".

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