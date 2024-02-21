احترس.. أطعمة تصبح خطيرة عند حفظها في الثلاجة

محمد اسماعيل - القاهرة - على الرغم من أن الثلاجة مكان آمن لتخزين الطعام والحفاظ عليه طازجا لفترة طويلة، إلا أن بعض الأطعمة عند تخزينها تصبح خطيرة.

البصل:

ترك نصف ثمرة بصل في الثلاجة خطير للغاية، وذلك لأنه مقاوم لدرجات الحرارة المنخفضة، وهذا يعني أنه عند التبريد، تبدأ النشا الموجودة فيه بالتحول إلى سكر وبالتالي تكوين العفن وهذا يؤدي إلى تراكم البكتيريا غير الصحية، وفقا لموقع" news9live".

الثوم:

يستخدم الثوم لإعطاء نكهة للطعام ولعلاج بعض الاضطرابات الهضمية، لكن إذا تم تخزينه في الثلاجة، يمكن أن يصاب بالعفن بشكل أسرع ويسبب الإصابة بأمراض خطيرة.

الأرز:

ترك الأرز المطبوخ في الثلاجة فكرة سيئة لأن مقاومة النشا فيه يمكن أن تساعد في خفض مستويات السكر في الدم والكوليسترول.

الأرز أيضًا أحد العناصر التي يمكنها التقاط العفن بسرعة، لذلك، فإن حفظه في الثلاجة فكرة سيئة، خاصة إذا تم حفظه لأكثر من 24 ساعة.

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، يمكن أن يحتوي الأرز غير المطبوخ على جراثيم Bacillus cereus، وهي البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي ولتجنب حدوث ذلك، يجب تقديم الأرز فور نضجه، وإذا كان لا بد من تخزينه في الثلاجة، فيجب أن يكون بعد ساعة من طبخه، ولا يجب إعادته إلى الثلاجة بعد تسخينه.

الزنجبيل: أيضًا عرضة للعفن على الرغم من كونه غنيًا بالخصائص المضادة للالتهابات، إلا أن الزنجبيل يمكنه التقاط العفن بسرعة عند تبريده وعند تناوله يثر سلبا على الكبد والكلى.

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