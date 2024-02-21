احذر.. النوم 5 ساعات يوميا يصيبك بهذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة علمية جديدة أجراها باحثون في جامعة بيتسبرج أن النوم لمدة 5 ساعات يوميا يزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية بنسبة 70%.

وأوضحت نتائج الدراسة أن النساء في منتصف العمر اللاتي ينمن أقل من خمس ساعات يوميا هم أكثر عرضة بنسبة 75% للإصابة بقصور القلب أو السكتة الدماغية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتتبع الباحثون 3000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 42 و52 عاما على مدار 16 عاما.

وفي كل عام لمدة عقدين أكملت النساء استبيانات عن نومهم، بما في ذلك عدد الساعات التي نمتها في المتوسط كل ليلة، وما إذا كن يعتبرن أنفسهن يعانين الأرق، وملأن الاستبانات الصحية للاحتفاظ بسجل للأمراض أو المشكلات المستمرة.

وكشف تحليل البيانات أن النساء اللاتي ينمن بانتظام أقل من خمس ساعات من النوم يوميا كن أكثر عرضة لمشكلات القلب والأوعية الدموية وأمراض الشريان التاجي.

وتم أخذ العوامل الأخرى التي يحتمل أن تكون مساهمة في الاعتبار، مثل مؤشر كتلة الجسم والظروف الصحية الأساسية.

وقال الباحثون إن هذا قد يكون بسبب أن قلة النوم ترفع ضغط الدم وتؤدي إلى مقاومة الأنسولين، ما يزيد من خطر تلف الأوعية الدموية.

كما أنها تزيد من خطر السمنة المعروفة بتأثيرها على صحة القلب، بسبب تحرير هرمونات الجوع والامتلاء في الجسم.

لكن الدراسات الاستقصائية تشير أن واحد من كل ثلاثة بالغين يفشل بانتظام في تحقيق هذا الهدف.

وتشير الدراسات الاستقصائية بين النساء في منتصف العمر إلى أن نصفهن يفشلن في الحصول على سبع ساعات من النوم الموصى بها كل ليلة.

وقالت مؤلفة الدراسة، أخصائية القلب الدكتورة ريبيكا ثورستون: "يرتبط الأرق عندما تستمر في منتصف العمر بالإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بين النساء".

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