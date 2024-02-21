هذا ما يحدث للجسم عند تناول الفول والطعمية.. وهؤلاء الأشخاص ممنوعون منهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

يعتبر الفول والطعمية من الأكلات الشعبية المحبوبة في مصر والعالم العربي، إلا أنهما قد يكونان ممنوعين على بعض الفئات لأسباب صحية.

استشاري التغذية العلاجية حازم علي يقول لمصراوي، يوجد في الفول نسبة عالية من البروتين النباتي، وهو عنصر هام لبناء العضلات والحفاظ على صحة الجسم.

إذ يحتوي الفول والطعمية على نسبة عالية من الألياف، تساعد على تحسين الهضم، وخفض الكوليسترول، والوقاية من الإمساك، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من الحديد، وهو عنصر هام لمكافحة فقر الدم.

ويعتبر الفول والطعمية من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن المهة لصحة الجسم، مثل فيتامين B، والبوتاسيوم، والكالسيوم.

سنتعرف على الفئات التي يُمنع عليها تناول الفول والطعمية

مرضى أنيميا

يُعد مرض أنيميا الفول من أكثر الأمراض التي تُحتم تجنب تناول الفول.

يعاني مرضى هذا المرض من نقص إنزيم G6PD، مما يجعلهم عرضة لتكسير خلايا الدم الحمراء عند تناول الفول.

يمكن أن تُؤدي هذه الحالة إلى أعراض خطيرة مثل فقر الدم، والتعب، واليرقان، ومضاعفات أخرى.

مرضى النقرس

يحتوي الفول على نسبة عالية من البيورينات، وهي مواد تُسبب تراكم حمض اليوريك في الدم.

يمكن أن يُؤدي تراكم حمض اليوريك إلى الإصابة بالنقرس، وهو مرض يُسبب ألمًا وتورمًا في المفاصل.

مرضى القولون العصبي

يمكن أن يُسبب الفول والطعمية أعراضًا مزعجة لمرضى القولون العصبي، مثل الانتفاخ، والغازات، والإسهال.

يُنصح مرضى القولون العصبي بتناول كميات قليلة من الفول والطعمية، مع الحرص على طهيهما جيدًا.

مرضى الكلى

يحتوي الفول على نسبة عالية من الفوسفور، وهو عنصر قد يُسبب مشاكل لمرضى الكلى.

يُنصح مرضى الكلى بتناول كميات قليلة من الفول والطعمية، مع استشارة الطبيب حول الكمية المناسبة لحالتهم.

مرضى السكري

يحتوي الفول على نسبة عالية من الكربوهيدرات، مما قد يُؤثر على مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.

يُنصح مرضى السكري بتناول كميات قليلة من الفول والطعمية، مع الحرص على مراقبة مستويات السكر في الدم بعد تناولهما.

نصائح طببة

استشر طبيبك المختص قبل تناول الفول والطعمية إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية.

تناول كميات معتدلة من الفول والطعمية، ولا تجعلهما طعامًا أساسيًا في نظامك الغذائي.

احرص على طهي الفول والطعمية جيدًا لتجنب أي مشاكل صحية.

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