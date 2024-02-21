تناولها دون قلق.. طبيب يكشف وجبة إفطار تخفض الكوليسترول بشكل طبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ارتفاع نسبة الكوليسترول، مثل ارتفاع ضغط الدم، لا يسبب العديد من الأعراض الملحوظة.

ومع ذلك، فإن وجود الكثير من الكوليسترول في الشرايين يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمشاكل صحية خطيرة، تتراوح من النوبات القلبية إلى السكتات الدماغية، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

ولحسن الحظ، يمكن أن تساعد التعديلات الغذائية الصحية على طرد المادة الدهنية من الدم.

وشارك أحد الأطباء طعام الإفطار "الرائع" الذي يمكن أن يفعل ذلك.

الدكتور زين حسن، طبيب تخدير الصدمات المعتمد، توجه إلى حساب تيك توك الخاص به ليحدد ثلاثة أطعمة لخفض الكوليسترول بشكل طبيعي.

وأوضح أنه يوصي والديه ومرضاه بتناول الخيارات التالية للحفاظ على مستويات المادة الشمعية تحت السيطرة.

ولبدء يومك بتناول طعام يخفض نسبة الكوليسترول، أوصى بتناول دقيق الشوفان، واعترف الدكتور حسن أنه يتناول وجبة الإفطار الشعبية "كل يوم".

وقال: "أفضل أن يتم خلطه مع مخفوق البروتين الخاص بي، لكن يمكنك تناوله بأي طريقة تريدها".

وأضاف: "يحتوي دقيق الشوفان على ألياف رائعة قابلة للذوبان، وسوف يساعد على ربط الأحماض الصفراوية التي ستخفض نسبة الكوليسترول في الجسم بشكل طبيعي".

ونصح الطبيب أنه يجب عليك اختيار دقيق الشوفان الخالي من الجليفوسات، وهو مبيد أعشاب يستخدم على نطاق واسع للسيطرة على الحشائش والأعشاب عريضة الأوراق.

هناك طعام آخر أوصى به لخفض نسبة الكوليسترول المرتفع ويمكن أن يضيف نكهة مقرمشة إلى دقيق الشوفان، ألا وهو المكسرات.

وأوصى الدكتور حسن بتناول نوع من المكسرات دائمًا، وقال: “المزيج سيكون أفضل، لكن اللوز والكاجو، أي منهم يحتوي على عناصر مغذية رائعة وألياف ولديهم أيضًا كمية جيدة جدًا من البروتين”.

آخر طعام لخفض الكولسترول في قائمة الطبيب هو التوت، علاوة على ذلك، لا يهم نوع التوت الذي تختاره، لذا فالخيار لك تمامًا.

وقال الدكتور حسن: "التوت مضاد للأكسدة، أنها تقلل من كمية الجذور الحرة في جسمك".

"الجذور الحرة هي ما يؤدي إلى جلطات الدم، والتي تسبب النوبات القلبية بسبب تدفق الكوليسترول الحر في الشرايين، وهذا يعني أنه يمكن أن يكون لديك بعض مضادات الأكسدة التي تطفو حول جسمك والتي يمكن أن تقلل من احتمالية تسبب الكوليسترول المتدفق الحر في حدوث نوبة قلبية."

بالإضافة إلى ذلك، فإن التوت مليء أيضًا بالألياف، والتي يمكن أن تساعد في التخلص من بعض الكوليسترول "الضار".

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