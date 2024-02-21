تظهر على أظافرك.. 6 علامات تحذيرية تكشف الإصابة بمرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

مرض السكري هو مرضٌ مزمنٌ يُؤثّر على قدرة الجسم بإاستخدام السكر للحصول على الطاقة.

يمكن أن يكون لمرض السكري العديد من العلامات التحذيرية التي تظهر على أظافرك.

إليك 6 علامات تحذيرية لمرض السكري يجب عليك الانتباه إليها، حَسبمَا قال سعيد شلبى أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومى للبحوث لـ"الخليج 365".

النقاط الحمراء أو البيضاء تحت أظافرك

يمكن أن تكون هذه النقاط علامة على اعتلال الأوعية الدموية الدقيقة، وهو أحد مضاعفات مرض السكري التي يمكن أن تؤدي إلى تلف الأعصاب والأوعية الدموية.

تغير لون الأظافر

تصبح أظافرك صفراء أو بنية أو سوداء إذا كنت تعاني من مرض السكري.

يكون هذا بسبب تراكم السموم في الدم أو تلف الأوعية الدموية.

تقصف الأظافر

تُصبح أظافرك هشة وجافة إذا كنت تُعاني من مرض السكري.

يمكن أن يكون هذا بسبب نقص الرطوبة أو تلف الأعصاب.

سماكة الأظافر

يمكن أن تصبح أظافرك سميكة وقاسية إذا كنت تعاني من مرض السكري.

يمكن أن يكون هذا بسبب تراكم السموم في الدم أو تلف الأوعية الدموية.

انفصال الأظافر عن فراش الظفر

يمكن أن تنفصل أظافرك عن فراش الظفر إذا كنت تعاني من مرض السكري.

يمكن أن يكون هذا بسبب عدوى أو تلف الأوعية الدموية.

بطء نمو الأظافر

يمكن أن تنمو أظافرك ببطء أكثر إذا كنت تعاني من مرض السكري.

من الممكن يكون هذًا بسبب نقص الرطوبة أو تلف الأعية الدموية.

إذا لاحظت هذه العلامات على أظافرك فمن المهم أن تزور الطبيب المختص فورًا.

يمكن أن يكون التشخيص المبكر والعلاج لمرض السكري ضروريًا لمنع حدوث مضاعفات خطيرة.

هناك العديد من العلامات والأعراض الأخرى لمرض السكري التي يجب أن تكون على دراية كافيه بها، وتشمل هذه الأعراض:

العطش الشديد

كثرة التبول

الجوع الشديد

فقدان الوزن غير المبرر

الإرهاق

الضبابية في الرؤية

بطء التئام الجروح

العدوى المتكررة

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