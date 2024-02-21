علامات تظهر عند استيقاظك من النوم تنذرك بمشكلة صحية خطيرة.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

يستيقظ الكثير من الأشخاص وهم يشعرون بالتعب والنعاس، دون معرفة السبب الكامن وراء ذلك. قد يكون أحد الأسباب الرئيسية هو انقطاع النفس أثناء النوم، وهو اضطراب خطير يهدد صحة الإنسان.

تُظهر بعض العلامات عند الاستيقاظ من النوم احتمالية الإصابة بانقطاع النفس، وأهم هذه العلامات وفقا لما جاء بموقع "مايو كلينك".

أعراض جسدية

- الشعور بالتعب الشديد والإرهاق.

- جفاف الفم والحلق.

- صداع الصباح.

- ألم في الصدر.

أعراض نفسية

- النعاس المفرط أثناء النهار.

- صعوبة في التركيز وتذكر الأشياء.

- تغيرات في المزاج، مثل الشعور بالتهيج أو سرعة الانفعال.

أعراض أخرى

- الشخير بصوت عالي، خاصة مع فترات من الصمت.

- توقف التنفس لفترة قصيرة أثناء النوم، يلاحظه شريك الحياة.

- الاستيقاظ بشكل متكرر خلال الليل.

الحاجة إلى التبول بشكل متكرر خلال الليل.

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