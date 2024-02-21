هل الخرزة الزرقاء تمنع الحسد؟.. الإجابة ستدهشك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الخرزة الزرقاء أو ارتداء العين الزرقاء إحدى الطرق التي تستخدم للحماية من الحسد، وهي عادة قديمة ومتوارثة وأصيلة.

وفي هذا الصدد تقول الدكتورة سالي كاظم القطبي خبيرة طاقة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن الحجر الأزرق من أكثر الأحجار المتعارف عليها في أغلب الثقافات والحضارات، حيث كان يتم ارتداؤها في الحضارة الفرعونية والبابلية والصينية كشكل من أشكال الزينة.

خبيرة طاقة: الخرزة الزرقاء تستخدم منذ عهد الفراعنة

وأوضحت خبيرة الطاقة، أن اللون الأزرق بالتحديد في الأحجار يؤثر على طاقة الإنسان والأشخاص بشكل جيد، كما أنها فعالة في تجنب طاقة الحسد منذ قديم الأزل في الحضارة المصرية، حيث يتم استخدام الكف الأزرق أو عين حورس لمنع الحسد، ولكن يجب العلم أن الشعور بوجود طاقة حسد تؤثر أكثر في الشخص الذي يحملها عن الموجهه اليه.

وتابعت أن الفكرة من استخدام الأحجار الاستفادة من تاثيرها الفيزيائي وكذلك اللون يعزز الهالة النورانية المحيطة بجسد الإنسان، ما يساعده في جذب الأحداث والأفكار الإيجابية الموجودة في الحياة له.

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