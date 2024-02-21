ماذا تفعل الفراخ المشوية في مستويات الكوليسترول؟.. لن تصدق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الفراخ المشوية من أشهر الأطباق على مستوى العالم، فهي تُقدم مزيجا من الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية، لكن هل تعلم ما تأثيرها على مستويات الكوليسترول؟

كشفت الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريحها لـ"الخليج 365"، عن فوائد وأضرار الإفراط في الدجاج المشوي على مستويات الكوليسترول.

فوائد الفراخ المشوية للجسم

تمد الجسم بالطاقة، بفضل احتوائها على البروتين.

تساعد على بناء الكتلة العضلية.

تقوية جهاز المناعة.

تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن.

أضرار الإفراط في تناول الفراخ المشوية

زيادة الوزن.

تناول الأجزاء المحروقة أثناء الشوي بمرور الوقت قد يسبب الإصابة بالسرطان.

تأثير الفراخ المشوية على الكوليسترول

يساعد تناول الدجاج المشوي على خفض الكوليسترول.

وأوضحت أخصائي التغذية العلاجية أن الكمية المسموح بها من الفراخ المشوية 100 جرام أي ما يعادل 3 حصص بروتين.

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