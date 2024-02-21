سيدة تدهس طفلها بالسيارة لسبب صادم.. لن تتوقع ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أقبلت سيدة على دهس طفلها بالسيارة ،عن طريق الخطأ، وذلك بسبب مشكلة في مدرسته.

وبحسب nypost، دهست سيدة من ولاية ألاباما ،بالولايات المتحدة الأمريكية، ابنها البالغ من العمر 7 أعوام ، بسيارتها، عن طريق الخطأ، بعد أن عاقبته.

ووفقا للشرطة، فإنه عندما ذهبت الأم، ساراي راشيل جيمس (27 عاما)، لإحضار ابنها من المدرسة، علمت أنه تسبب في مشكلة في المدرسة في ذلك الصباح.

ولمعاقبته، أوقفت جيمس سيارتها أثناء عودتها إلى المنزل مع طفلها، وطلبت منه المشي أو الركض بقية الطريق إلى المنزل – حوالي ثمانية بنايات.

قادت جيمس سيارتها أمام ابنها قليلا، ولكن عندما أبطأت سرعتها حاول الصبي الإمساك بمقبض باب السيارة، ثم زادت سرعتها، لتسحب ابنها تحت السيارة التي دهسته.

واتهمت الأم بإساءة معاملة الطفل بسبب العقوبة القاسية، وفقًا لسجلات سجن مقاطعة مارشال، قبل إطلاق سراحها لاحقًا بكفالة قدرها 50 ألف دولار.

وقال المحققون إن جيمس دهست الصبي عن طريق الخطأ، لكنها لم تكن لتواجه هذا الموقف أبدًا لو لم تقرر معاقبته.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست أن الطفل تم نقله إلى مستشفى جامعة ألاباما، وعولج من جروح فقط في ظهره وجانب رأسه.

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