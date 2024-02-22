امرأة تصفع رجل على وجهه لسبب غريب.. كان طالب الحلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لرجل وهو يركع على ركبة واحدة في مباراة «بيسبول جايز» في كندا، لطلب الخطبة من فتاة، في البداية بدت المرأة مصدومة لكنها سعيدة لرؤيته، ولكن بدلا من أن يُخرج خاتما أعطاها خاتم حلوى أحمر اللون.

الفتاة تصفع صديقها بسبب الخاتم

وفي هذه اللحظة تحول رد فعلها من السعادة إلى الغضب المطلق وصفعت الرجل على وجهه بشكل مفاجئ، وأدى هذا التصرف إلى صدمة وذهول الجميع، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

وانتشرت الحادثة، التي تم تصويرها بالفيديو على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وحصدت ملايين المشاهدات.

ووصف صاحب الفيديو رد فعل المرأة بأنه "وحشي وسلوك سيئ".

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