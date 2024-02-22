احذر.. علامة على الجلد قد تكشف الإصابة بالسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت مختصة الغدد الصماء المعروفة على تيك توك باسم “The Voice of Diabetes”، علامة قد تظهر على الجلد، يمكن أن تكون مؤشرا على مرض السكري.

وقالت الطبيبة إن العلامة تتمثل في جفاف الجلد الشديد، وأوصت بزيارة الطبيب على الفور عند ملاحظة هذه العلامة.

وفي مقابلة مع صحيفة إكسبرس البريطانية، كشف الكاتب الطبي في موقع “نايس آر أكس”، نافين كوسلا، عن مؤشر رئيسي آخر لمرض السكري، وهو التبول المفرط، والذي يؤدي بدوره إلى انخفاض رطوبة أجزاء من الجسم، مثل الفم والجلد.

وأوضح الخبير، بأن انخفاض الرطوبة في الفم والجلد، يمكن أن يتسبب في زيادة الشعور بالعطش وحكة في الجلد، وأشار إلى أنه على الرغم من أن العديد من العوامل الأخرى قد تسبب الأعراض المذكورة، إلا أن زيارة الطبيب أمر مهم لاكتشاف السبب الحقيقي والحصول على العلاج المناسب.

وإضافة إلى جفاف الجلد الشديد، يمكن أن يتسبب مرض السكري بالعديد من مشاكل الجلد، بما في ذلك تغير لونه تحت الإبطين وعلى الرقبة، وظهور علامات، إضافة إلى حب الشباب.

وتؤكد هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، على ضرورة عدم تجاهل أي أعراض لمرض السكري، وعلى أهمية التشخيص المبكر للمرض في الحصول على نتائج أفضل للعلاج.