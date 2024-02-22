الكارديجان يتألق بصفي أزرار في شتاء 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

يتألق الكارديجان بصفي أزرار في شتاء 2024 على غرار البليزر ليمنح المرأة إطلالة كلاسيكية دافئة تنطق بالأناقة، بحسب مجلة "Elle".

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الكارديجان يأتي هذا الموسم مصنوعا من الصوف الناعم ليتمتع بملمس وثير، مشيرة إلى أنه يكتسي بألوان كلاسيكية هادئة، لا سيما درجة "الجريج" الأنيقة، التي تجمع بين الرمادي والبيج.

وأضافت المجلة أن الكارديجان يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه، حيث يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيقه مع تنورة طويلة من الساتان وبوت يصل طوله إلى الكاحل.

كما يمكن الحصول على إطلالة كاجوال تناسب أنشطة الحياة اليومية، من خلال تنسيق الكارديجان مع بنطال جينز وحذاء رياضي.