3 بدائل طبيعية وصحية لـ السمن الصناعي.. «وفري في الميزانية»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

السمن من العناصر الأساسية والمهمة في الطهي، ولا تستطيع ربات البيوت الاستغناء عنها في تحضير الكثير من الأكلات سواء الحلويات أوالأطعمة الدسمة، خاصةً وأن شهر رمضان على الأبواب، ولكن هناك توجد فئات ممنوعة من تناول السمن لأسباب مرضية، لذلك من المهم تحضير بديل السمنة بطريقة اقتصادية ولصحة أكثر وبأقل التكاليف، وبخطوات سهلة وبسيطة وفقًا لما قدمته الشيف نجلاء الشرشابي، على شاشة قناة «سي بي سي سفرة».

ما هو بديل السمنة؟

مقادير طريقة عمل بديل السمنة البلدي من الشيف نجلاء الشرشابي.

المقادير:

- كوب قشطة.

- نصف لتر زيت.

طريقة تحضير بديل السمنة البلدي

- ضعي القشطة في الخلاط.

- ضيفي الزيت تباعًا مع الضرب.

- اخلطي بالطريقة هذه لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

- ضعي الخليط في إناء على نار هادئة حتى الغليان.

- قلبي جيدًا حتى يتبخر الماء، ويصبح لونه كالسمن العادي.

- ارفعي الحلة على النار وصفيها جيدًا.

- ضعي في برطمان السمن واحفظيها في الثلاجة.

طريقة عمل السمنة البلدي للشيف نجلاء الشرشابي

بديل السمنة البلدي للطبخ:

- كوب من اللبن.

- رائحة سمن بلدي.

- الفلفل الأسود.

- ورق اللورا.

- الحبهان.

- دهن مفروم.

طريقة تحضير بديل السمنة

- على الطاسة سخني الدهن حتى يسيح كاملًا.

- ضيفي الفلفل الأسود والحبهان وورق اللورا حسب الرغبة.

- ضيفي اللبن تدريجيًا وقلبي كل الخليط على نار هادئة.

- اتركي ليبرد وصفي في برطمان نظيف.

طريقة أخرى لعمل السمن البلدي

المقادير

- لبن حسب الكمية التي تريديها من السمن.

- ملح.

طريقة التحضير

- ضعي الحليب على النار وضيفي ملعقة من الملح حتى تصبح قوامها كريمي.

- ارفعي القدر عن النار وصفيه على نارٍ هادئة لمدة ربع ساعة حتى التبخر.

- تخلّصي من التكتلات واتركي السمن حتى يبرد.

أسرار تحضير بديل السمنة البلدي

وفقًا لحديث نجلاء الشرشابي:

- اختيار نوع زيت أصلي.

- اختيار نوع زيت دون رائحة نفاذة.

- اختيار زيت لا يعمل على تغير طعم ورائحة السمنة البلدي.

- اختيار القشطة من مصدر موثوق للبن.

- ضعي بديل السمن في الثلاجة دومًا.

- استخدام لبديل السمن ملعقة نظيفة وجديدة، حفاظًا عليها من التعفن.

هل بديل السمن صحي؟

أزمات صحية كبيرة تشكل خطورة على الجسم بسبب تناول السمنة، ووفقًا لمحمد عفيفي، أخصائي التغذية علاجية، خلال حديثه، لـ«هُن»، فإن عمل السمنة بمكونات صحية لا ضرر فيه، لكن يجب عدم زيادة كمية الزيت المستخدمة: «عشان ميحصلش ارتفاع نسب الكوليسترول في الدم لازم تقليل الكمية المستخدمة من الزيوت والسمنة بصفة عامة، ولكن بدائل الأطعمة عادي مش بتسبب أضرار للجسم، شرط عدم زيادة الكمية المستخدمة منها».