لو أكلت فول أموت.. ما طبيعة مرض شريف عامر النادر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

"لو كلت فول هموت"، في حلقة من برنامجه "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، صرّح الإعلامي شريف عامر بمعاناته من مرض نادر يُعيق قدرته على تناول الفول والطعمية.

وأبدى عامر دهشته من ارتفاع سعر الفول البلدي عن نظيره المستورد، والذي يتم استيراده بالدولار، إذ وصل سعر كيلو الفول البلدى إلى 60 جنيهًا والمستورد إلى 50 جنيهًا.

أثار هذا التصريح دهشة المشاهدين، وفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول هذا المرض.

معلومات عن مرض شريف عامر

مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، هو مرض وراثي ينتج عن نقص إنزيم جلوكوز-6-فوسفات دي هيدروجيناز وهو إنزيم ضروري مسؤول عن حماية خلايا الدم الحمراء من الأكسدة والتكسير.

وأضاف خلال تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن نقص هذا الإنزيم يسبب تكسير كريات الدم الحمراء، ويعتبر من أكثر اضطرابات نقص الأنزيمات انتشارا في العالم، يصيب نحو 600 مليون إنسان، وينتشر في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.

أسباب انحلال الدم في المصابين بأنيميا الفول

أكل البقول مثل الفول والطعمية والحمص

استنشاق حبوب لقاح الفول

التهاب الكبد الفيروسي A والتهاب الكبد الفيروسي B حمى التيفوئيد والالتهاب الرئوي

الأدوية المعالجة الملاريا

المضادات الحيوية

أدوية السلفا

الأسبرين

توريث المرض كحالة متنحية مرتبطة بالكروموزوم

وأوضح "بدران" أن الذكور أكثر عرضة للإصابة بنقص هذا الإنزيم لأن لديهم كروموزوم X واحد فقط، ما يزيد من احتمالات نقل الذكر للجين المعيب.

وأضاف الإناث لديهن نسختان من كروموزوم X، ما يزيد من احتمالات نقل الأنثى لجين الإنزيم الطبيعي بدلا من الجين المعيب.

ويمكن لمعظم الإناث أن يحملن الجين المعيب ولا يعانين من نقص الإنزيم لوجود نسخة سليمة من الإنزيم.

قد تتأثر بعض الإناث نادرا إذا حدثت طفرة في إحدى نسخ الجين أو كليهما.

أعراض تكسير الدم فى انيميا الفول

شحوب لون الجلد

اصفرار الجلد والعينين والفم

لون البول يتحول إلى اللون الداكن

حمى

ضعف

دوخة

خمول

تضخم الطحال والكبد

زيادة معدل ضربات القلب

أنيميا الفول فى حديثي الولادة

نادرا ما يصاب الرضع بأعراض خطيرة، لكن العرض الأكثر شيوعا هو اليرقان الشديد الذي يظهر خلال أول 24 ساعة بعد الولادة.

قد يرتفع مستوى الصفراء (البيليروبين) لدى الرضيع، وعدم تشخيص أو علاج الارتفاع الشديد للصفراء قد يسبب تلف الدماغ للوليد.

الوقاية من أنيميا الفول

تجنب تناول البقول والأدوية التي يحددها الطبيب

تجنب الحلوى والحلاوة الطحينية التي تحتوي على الفول السوداني أو المكسرات.

يفيد تقليل مستويات التوتر فى السيطرة على الأعراض.

نصائح طبية لعلاج أنيميا الفول

لعلاج تكسير الدم يُنقل دم للمصاب.

علاج الطفل حديث الولادة المصاب باليرقان، يتم بالعلاج بالضوء.

في الحالات الأكثر خطورة، يتم نقل الدم التبادلي بإزالة دم الطفل غير الصحي واستبداله بدم صحي يتم التبرع به.

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