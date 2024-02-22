سبب وفاة هاني الناظر.. علامات تدل على الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

توفي منذ قليل الدكتور هاني الناظر، طبيب الأمراض الجلدية بعد صراع طويل مع سرطان الغدد الليمفاوية.

في نهاية شهر أكتوبر 2023، أعلنت أسرة دكتور هاني الناظر، عن إصابته بالسرطان، ودخوله إلى المستشفي لتلقي العلاج الكيميائي لمحاربة هذا المرض.

وأثار هذا الخبر حزن وصدمة كبيرة بين محبي دكتور هاني الناظر، الذي يُعرف بظهوره الإعلامي المتكرر لتقديم النصائح الطبية.

وواجه خلال هذه الفترة متاعب شديدة بسبب طبيعة العلاج الكيماوي، واستقرت حالته لعدة أشهر، لكن عادت الأعراض لتظهر عليه مرة أخرى بشكل أقوى، حيث عاني من تدهور صحته بشكل مفاجئ مساء أمس.

وأعلن نجله، الدكتور محمد الناظر، عن دخول والده للعناية المركزة مرة أخرى وطالب الدعاء لوالده، بعد أن عانى من أعراض مرضية شديدة.

وفي السطور التالية، نوضح لكم أسباب وأعراض سرطان الغدد الليمفاوية، وفقا لموقع "webmd".

الأعراض

فقدان الشهية.

فقدان الوزن.

التعب.

التعرق الليلي.

حمى غير المبررة.

ضيق التنفس.

القيء.

انتفاخ البطن.

علامات نادرة

في حالات نادرة، قد يصاب الأشخاص المصابون بسرطان الغدد الليمفاوية بحالة تسمى "متلازمة تحلل الورم"، وتحدث عندما تقوم الخلايا السرطانية بإلقاء محتوياتها في مجرى الدم، وتشمل:

الغثيان.

القيء.

اضطراب نبضات القلب.

البول الغائم.

ضيق في التنفس.

النعاس.

انزعاج أو ألم في المفاصل.

الأسباب

سرطان الغدد الليمفاوية نوعا من أنواع سرطان الغدد الليمفاوية غير هودجكين، حيث تبدأ الخلايا السرطانية في التكون داخل الخلايا المناعية المعروفة باسم الخلايا البائية.

يُعرف هذا الورم بسرعته في النمو، ويرتبط بضعف جهاز المناعة، ما يجعله قاتلا في حال عدم علاجه بشكل سريع.

المضاعفات

دون العلاج، هذا السرطان يصبح قاتلا، لذا فإن التشخيص المبكر للمرض يمنح المريض فرصة للبقاء على قيد الحياة.

ويعتمد على العلاج الكيميائي المكثف، والذي على الرغم من فعاليته، إلا أنه يُسبب مجموعة من الآثار الجانبية والمضاعفات، وتشمل:

التعب.

فقر الدم.

ضعف جهاز المناعة.

سهولة الإصابة بالكدمات والنزيف.

تغيرات في الشهية والوزن.

الإسهال.

الإمساك.

تساقط الشعر.

مشكلات الأعصاب، مثل التنميل.

تغيرات في الأظافر والجلد.

تغييرات في البول.

صعوبة في التركيز.

تغيرات في المزاج.

تغيرات الرغبة الجنسية.

مشكلات الخصوبة.

تلف الكلى.

فقدان السيطرة على العضلات.

النوبات.

اضطراب نبضات القلب.

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