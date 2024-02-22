"شعر الذقن" لدى المرأة.. علامة تنذر بـ 4 مشكلات صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تُفاجئ العديد من النساء بظهور شعر كثيف في منطقة الذقن، ما يُسبب لهن الإزعاج والقلق، لكن ما لا تعرفه الكثير منهن أن هذا الشعر علامة على وجود مشكلة صحية خطيرة.

في هذا الصدد، نوضح 4 مشكلات صحية خطيرة يشير إليها شعر الذقن لدى المرأة، وفقا لموقع "health".

- متلازمة المبيض المتعدد الكيسات

اضطراب هرموني يهدد خصوبة المرأة، وتسبب هذه المتلازمة ارتفاع في هرمون الأندروجين الذكري، ما يُؤدي إلى ظهور أعراض مزعجة مثل: زيادة الوزن، عدم انتظام الدورة الشهرية، حب الشباب، نمو غير طبيعي للشعر في منطقة الذقن.

- سرطان الغدة الكظرية أو المبيض

تسبب بعض أنواع السرطان مثل سرطان الغدة الكظرية والمبيض، إفراز مفرط لهرمونات معينة، ما يساهم في ظهور علامات غير طبيعية، ولعل أبرزها نمو الشعر في منطقة الذقن لدى النساء، وهو ما يُعرف باسم "الشعرانية".

- الشيخوخة

مع تقدم النساء في العمر، يمر جسمهن بالعديد من التغيرات، أهمها انقطاع الطمث، وهو من أهم العوامل المؤثرة على ظهور شعر الذقن.

خلال انقطاع الطمث، تنخفض مستويات هرمون الاستروجين بشكل كبير، ما يسبب تغيرات هرمونية تؤدي بدورها إلى نمو الشعر الزائد في مناطق مختلفة من الجسم، بما في ذلك منطقة الذقن.

- متلازمة كوشينغ

بالرغم من أن هذا يحدث نادرا جدا، إلا أن بعض اضطرابات الغدد الصماء مثل متلازمة كوشينغ تكون سببا لنمو شعر الذقن الزائد، وتحدث بسبب زيادة في إفراز هرمون الكورتيزول.

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