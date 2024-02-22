ليست الأولى.. ملك زاهر لرابع مرة مع والدها في مسلسل محارب خلال رمضان 2024

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تشارك الممثلة الشابة ملك أحمد زاهر في بطولة مسلسل محارب، الذي يُعرض في السباق الرمضاني 2024، والعمل من بطولة الفنان حسن الرداد، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويجمع «محارب» ملك زاهر للمرة الرابعة مع والدها الفنان أحمد زاهر.

ملك أحمد زاهر جمعها 3 أعمال مع والدها النجم أحمد زاهر، فكانت المشاركة الأولى له معه في مسلسل «لؤلؤ» وقدمت فيه دور ابنته، وتم عرضه قبل 4 أعوام من الآن، بينما جاءت المشاركة الثانية لها برفقة والدها في عمل مسرحي تحت مسمى «عيلة لاسعة جدًا» تم عرضه عام 2021، وكانت المشاركة الثالثة في السينما عبر تقديمها فيلم «فارس»، لتأتي هذه العام وتقدم «ملك» مع والدها رابع أعمالهما سوياً في مسلسل «محارب» رمضان 2024.

ملك قدمت «سماح» في العمل الثالث مع والدها

جسدت «ملك» خلال أحداث فيلم «فارس» دور سماح شقيقة فارس، ويقدم دور فارس خلال أحداث العمل السينمائي النجم أحمد زاهر، إذ تعمل «سماح» خادمة لدى رجل الأعمال الذي يقوم بدوره الفنان حسين فهمي وزوجته في قصرهما، إذ تقع زوجة رجل الأعمال في غرام «فارس» وعندما يرفضها تنتقم منه في شقيقته، وتتفق مع مجموعة البلطجية للاعتداء على شقيقته «سماح».

قصة مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل محارب في إطار اجتماعي تشويقي، حول الشاب «عزيز» الذي يجسد شخصيته حسن الرداد في سباق رمضان 2024، والذي يعيش في الصعيد مع عائلته، ولكن تتغير ظروفه ويضطر للقدوم إلى القاهرة للبحث عن عمل وإعالة أسرته، لتكشف الأحداث عن أسرار في حياته تقلبها رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل محارب في رمضان 2024

مسلسل محارب من بطولة حسن الرداد، نرمين الفقي، تامر عبدالمنعم، سلوي عثمان ،محمود ياسين جونيور، عفاف شعيب، ماجد المصري، منة فضالي، أحمد زاهر، كريم العمري، سماء إبراهيم، عابد عناني، ناهد السباعي، وعدد آخر من الفنانين من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.