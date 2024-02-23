كولا بنكهة الثوم.. مشروب غازي غريب ومثير للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

مشروب غريب ومثير للجدل تم إطلاقه مؤخرًا في اليابان، وهو عبارة عن كولا بطعم الثوم.

يتم إنتاجه في مدينة أوموري، عاصمة الثوم في اليابان، تشتهر هذه المدينة بكمية الثوم الهائلة التي يتم حصادها كل عام.

ما هي مكوناته؟

مشروب "جاتس كولا"، هو مشروب غازي عبارة عن مزيج من الكولا الممزوجة بالثوم المطحون الناعم.

وكلمة Jats في الواقع هي صوت يُصدر على حين غرة في لهجة أوموري المحلية باليابان، وذلك لاعتقادهم أن من يتذوقه يصرخ فوراً من شدة الصودا المختلطة بنكهة الثوم.

يُنصح برج الزجاجة ببطء قبل الاستهلاك، من أجل خلط قطع الثوم المستقرة.

وبحسب موقع central odditty، يقول صانعو المشروب إنه لذيذ مثل الكولا العادية، مع مذاق الثوم الخفيف، لكنه قد لا يكون مناسبًا للجميع، خاصةً لأولئك الذين لا يحبون طعم الثوم.

يتراوح سعر علبة مكونة من 24 زجاجة بـ 7200 ين (60 دولارًا).

وسعر الزجاجة الواحدة: 199 ينًا (2.50 دولارًا).

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