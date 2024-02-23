أغلى قطعة جبن في العالم.. سعرها تخطى 30 ألف يورو لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

في حدث استثنائي، تم بيع قطعة جبن كابراليس بسعر قياسي بلغ 30 ألف يورو (32800 دولار) في مزاد علني بمدينة لاس أريناس دي كابراليس بإسبانيا.

ما هي مسابقة جبن كابراليس؟

بحسب موقع central odditty، تقام هذه المسابقة في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس كل عام.

يتم بيع أفضل قطع جبن كابراليس بالمزاد العلني لمن يدفع أعلى سعر.

مطعم Llagar de Colloto في أوفييدو بإسبانيا هو من فاز بالمزاد الأخير، دفع 30 ألف يورو مقابل قطعة جبن كابراليس تزن 2.2 كيلوجرام.

ما هي مكونات هذه القطعة الفريدة؟

جبن مصنوعة يدويًا من حليب البقر والماعز، تنضج لعدة أشهر في كهف في جبال لوس بيكوس دي يوروبا على ارتفاع 1500م من مستوى سطح الأرض.

من صنع هذه القطعة الفائزة؟

مصنع الجبن Los Puertos من Poo de Cabrales.

وتم اختيارها من قبل لجنة التحكيم كأفضل أنواع الجبن من بين 15 منتجًا.

ومن مميزات جبن كابراليس، أنه جبن طبيعي مصنوع يدويًا، ينضج في كهوف طبيعية في بيكوس دي يوروبا، ويتميز بخطوط وبقع زرقاء وخضراء تكونت بسبب الظروف الرطبة التي تعرض لها الجبن أثناء تصنيعه.

ما هي شعبية جبن كابراليس؟

تحظى جبن كابراليس بشعبية كبيرة في إسبانيا وخارجها، وتم بيع 66.226 كيلو جرامًا منها العام الماضي في الاتحاد الأوروبي وحده.

هذه القطعة من جبن كابراليس هي أغلى قطعة جبن تم بيعها في العالم حتى الآن، وتُظهر مدى التقدير والاهتمام الذي يحظى به هذا النوع من الجبن الفري

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