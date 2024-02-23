فوائد علاجية لحبة البركة منها خفض الالتهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - حبة البركة، هي نبات طبي تم استخدامه لعدة قرون لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض.

وفي مراجعة حديثة نشرتها مجلة الطب الحيوي، أن حبة البركة تمتلك خصائص مضادة للالتهابات قوية، مما يجعلها علاجًا فعالًا للعديد من الحالات الالتهابية، بما في ذلك:

في الطب العربي القديم، تم استخدام حبة البركة لعلاج الربو والتهاب الشعب الهوائية والإسهال وعسر الهضم وعسر الطمث وانقطاع الطمث والتهابات الجلد، وفي الطب الصيني، تم استخدامها كعنصر من مكونات علاج الصداع.

وأشارت النتائج إلى عدة دراسات مختبرية أثبتت فائدة حبة البركة في خفض الكوليسترول، وتحسين استفادة الجسم من الأنسولين، وتقليل الأكسدة في خلايا البنكرياس، وبالتالي زيادة إفراز الأنسولين.

كما تبين أن لحبة البركة فائدة تؤدي تقليل الأكسدة المرتبطة بارتفاع ضغط الدم.

ووجد فريق البحث من جامعة بافيا، أن بعض الدراسات أبلغت أن هناك تأثيراً لحبة البركة في خفض الوزن.

وكشفت أبحاث مختبرية أن حبة البركة تؤدي إلى تقليل تناول الطعام، وتثبيط امتصاص الغلوكوز المعوي، وزيادة مستويات الأديبونيكتين، ما يساعد على خفض الوزن.

وأشار البحث إلى أن تناول حبة البركة عن طريق الفم يحقق فوائد أكثر من مستخلصات الزيت العطري.

اقرأ أيضًا:

ماذا تفعل الفراخ المشوية في مستويات الكوليسترول؟.. لن تصدق

علامة على العين تدل على ارتفاع مستويات الكوليسترول بالدم

الويسكي الحلال.. مفاجأة في تأثير مياه السلطة على الجسم

امرأة تصفع رجل على وجهه لسبب غريب.. كان طالب الحلال

عجلة الحظ هتدور.. فرص ذهبية تنتظر مواليد 5 أبراج قبل نهاية الشهر