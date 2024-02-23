الجيرسي.. قطعة أساسية في خزانة ملابسك لربيع 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

البنطلون الجيرسي هو قطعة أساسية في خزانة الملابس لأي امرأة، إنه مريح وأنيق، ويمكن ارتداؤه في أي مناسبة.

لموسم ربيع 2024، يُعدّ البنطلون الجيرسي من أهمّ صيحات الموضة. تأتي هذه البناطيل بألوان وأنماط مختلفة، مما يجعلها مناسبة لأي ذوق.

وأوضحت مجلة “Instyle” أن البنطال الجيرسي يمتاز براحة الارتداء، بفضل خامة الجيرسي المطاطة ورباط الوسط والأرجل الواسعة.

كما يمتاز البنطال الجيرسي بمظهر أنيق بفضل قصته ذات الوسط العالي والأرجل ذات القصة المستقيمة.

تنوع إمكانيات التنسيق

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البنطال الجيرسي يمتاز أيضاً بتنوع إمكانيات تنسيقه، حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع تيشيرت وحذاء رياضي.

كما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيق البنطال الجيرسي مع بلوزة وبليزر وحذاء لوفر.

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