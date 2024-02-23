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3 طرق لتنقية مياه الشرب من الكلور السام.. بدون «فلتر»

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القاهرة - سمر حسين - صحة

طرق تنقية المياه بدون فلتر

عادًة ما يلجأ الناس إلى فلاتر تنقية المياه؛ حتى يتمكنوا من شرب مياه آدمية، و صالحة للاستهلاك البشري، ولكن لا يتوافر لدى الكثير من البشر أجهزة لتنقية الماء، ما يجعلهم يشربون من مياه الصنبور، وعلى هذا أثبتت الدراسات إمكانية الاستغناء عن كل أنواع أجهزة نقية المياه في مقابل استخدام بعض الوسائل البسيطة.

ووفقًا لما ورد بموقع «Liv pure»، وكذلك ما ذكره دكتور عمرو ماهر، استشاري التغذية العلاجية، من تصريحات خاصة بـ«الوطن» نرصد أهم الطرق لتنقية المياه من الملوثات العالقة بها بدون فلتر.

غليان الماء

تعريض المياه إلى الحرارة العالية حتى تصل إلى درجة الغليان، يعمل على تنقيتها من الشوائب وتخليصها من الغازات المختلطة معها، وخاصًة غاز الكلور السام، كل ما عليك فعله وضع المياه في إناء وتركه على النار حتى يصل للغليان، ويترك على النار بضع دقائق، ومن ثم يترك حتى يبرد ويعبئ في الوعاء الخاص به، كما يفضل أن يكون الوعاء زجاجي.

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تعريض الماء للشمس

مواجهة الشمس للمياه تجعل منه ماء نقي بدرجة كبيرة؛ إذ تُبخر الشمس الغازات المختلطة بالمياه، وبشكل خاص غاز الكلور السام، كل ما عليك فعله وضع إناء الماء في مقابلة الشمس بصورة مباشرة، لمدة 8 ساعات، ويفضل من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 4 عصرًا .

 

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استخدام أقراص فيتامين سي

أثبتت الدراسات أن أقراص فيتامين سي لها فاعلية مذهلة في تنقية المياه من غاز الكلور السام، وبالتالي تعد بديل للفلتر صحي ورخيص الثمن، فقط يتم وضع قرص من فيتامين سي لكل 370 لتر من المياه.

أضرار شرب المياه من «الحنفية» دون تنقية

تحتوي المياه الواردة من الصنبور على أشكال كثيرة من التلوث؛ إذ تمر عبر بنية تحتية قديمة يملئها الصدأ والشوائب، بالإضافة إلى المواد الكيميائية المستعملة في معالجتة المياه، مما يساهم في انتقال الأمراض، وبالتالي لابد من اللجوء لطرق التنقية سواء بالوسائل البسيطة، أو أجهزة التنقية الخاصة بالماء.

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MO Nasa

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