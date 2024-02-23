للأغنياء فقط.. كيف أثر غلاء الأسعار على شراء فوانيس رمضان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الفانوس من المظاهر التراثية والأساسية خلال شهر رمضان، وله دور مهم في إدخال البهجة على قلوب الأطفال.

وشهدت أسعار الفوانيس ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، ما جعل من الصعب على البعض شراؤها، واضطر بعض الآباء إلى الاستغناء عن الفوانيس أو ابتكار حلول أخرى لإدخال البهجة على أطفالهم.

الحاجة أم الاختراع

تقول منى جمال إنها مع ارتفاع أسعار الفوانيس في رمضان، لجأت إلى صنعها في المنزل كحل بديل لتوفير المال، خاصة أن أطفالها يشعرون بالحزن والإحباط لعدم قدرتهم على الحصول على الفانوس الذي يرغبون به.

غلاء الفوانيس يُهدد بهجة الأطفال

عبرت عبير محمود عن شعورها بالاستياء الشديد من ارتفاع أسعار فوانيس رمضان بشكل كبير هذا العام، موضحة أن هذا قد يعيق قدرة الكثير من العائلات على شراء الفوانيس لأطفالهم، وترى أن شراء ياميش رمضان أهم من الفوانيس في الفترة الحالية.

الفانوس على الطريقة القديمة يكسب

أما إسراء ترى أن أفضل شيء في ظل ارتفاع الأسعار هو عودة الشكل القديم "الفانوس الصاج والخشب" وتصنيعه داخل المنزل بخامات بسيطة وتكلفة أقل.

اللحوم والفراخ أولوية في رمضان

أما السيدة زينب متولي تقول: "في رمضان كان زوجي يُحضر 5 فوانيس لأطفالنا، بينما الآن يشتري فانوسا واحدا، ولكنى أرى أن شراء اللحوم والفراخ أكثر فائدة".

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