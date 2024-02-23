نوع توابل بـ10 جنيه يحمي من السرطان ويقي من السكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الحبهان من التوابل المهمة التي تساعد في علاج الكثير من الأمراض الخطيرة، وسعره يبدأ من 10 جنيهات في الأسواق ومحال العطارة، وكشف موقع "هيلث لاين" الطبي فوائد الحبهان.

خفض ضغط الدم

يساعد تناول الحبهان في خفض ضغط الدم كما أنه مدر للبول، وذلك بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة.

محاربة السرطان

المركبات الموجودة في الحبهان قد تحارب السرطان وتوقف نمو الأورام.

الوقاية من الأمراض المزمنة

تساعد المركبات المضادة للأكسدة الموجودة في هذا النوع من التوابل على حماية الخلايا من التلف ومنع الالتهابات في جسمك.

علاج مشكلات الجهاز الهضمي

قد يحمي الحبهان من مشكلات الجهاز الهضمي، كما أنه يساعد في علاج قرحة المعدة.

علاج رائحة الفم الكريهة ومنع تسوس الأسنان

يستخدم الحبهان لعلاج رائحة الفم الكريهة، وذلك لأنه قادر على قتل بكتيريا الفم الشائعة.

علاج الالتهابات

يمتلك الحبهان أيضا تأثيرات مضادة للبكتيريا، لذا فهو يساهم في علاج الالتهابات.

يحسن التنفس

قد يحسن التنفس عن طريق تحفيز امتصاص الأكسجين بشكل أفضل، وأيضا استرخاء الهواء للوصول إلى الرئتين عند الإنسان.

خفض مستويات السكر في الدم

يساعد تناول الحبهان على خفض نسبة السكر في الدم.

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