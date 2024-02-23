ماذا تفعل شوربة العظام في مستويات الكوليسترول؟.. لن تصدق التأثير



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

شوربة العظام تحتوي على الكثير من الفوائد الصحية والعناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان، لكن هل تعلم ما تأثيرها على مستويات الكوليسترول؟



وتناول شوربة العظام قد يساعد على تنظيم مستويات الكوليسترول وحماية الأوعية الدموية، نظرا لأنها تحتوي على المزيد من العناصر الأساسية.

فوائد شوربة العظام

تحسين الشعر والجلد والأظافر:



شوربة العظام تحتوي على الكولاجين وهو البروتين الرئيسي في الأنسجة الهيكلية والضامة مثل الجلد والعظام والعضلات والأوتار والأربطة، لذا يمنح تركيبها الليفي هذه الأجزاء من الجسم شكلها وقوتها ومرونتها.



ويمكن للكولاجين الموجود فيها أن يقوي شعرك وبشرتك وأظافرك، وأيضا مفيد بشكل خاص للحوامل، لأنه يساعد في الحفاظ على مرونة الجلد أثناء الحمل، وفقا لموقع "businessinsider".



حماية العظام والمفاصل:



كما يحمي الكولاجين الموجود في هذا النوع من الشوربة المفاصل من التدهور المرتبط بالعمر، لذلك، قد يكون مفيدا للأشخاص الذين يعانون من أمراض العظام والمفاصل مثل هشاشة العظام ومنع فقدان العظام مع تقدمنا ​​في السن.



الوقاية من مشكلات الجهاز الهضمي:



شوربة العظام مصدر غني للجلوتامين، وهو حمض أميني يحسن عملية الهضم وصحة الأمعاء، ويمكن أن يكون مفيدا لمن يعانون من أمراض الجهاز الهضمي مثل متلازمة الأمعاء المتسربة أو مرض التهاب الأمعاء.



منخفضة السعرات الحرارية والكربوهيدرات:



كما أن شوربة العظام منخفضة في الكربوهيدرات والسعرات الحرارية، حيث يحتوي كوب واحد منها على 40 سعرة حرارية و0 جرام من الكربوهيدرات، وهذا يجعلها وجبة خفيفة وصحية.



إنقاص الوزن:



شوربة العظام تسهم في فقدان الوزن، وذلك بفضل محتواها من البروتين الذي يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، بالإضافة إلى ذلك، تشغل السوائل مساحة أكبر في معدتك، مما يخلق إحساسًا بالامتلاء على الرغم من انخفاض السعرات الحرارية.

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