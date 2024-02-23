سمك وتنينين وثعابين.. رجل يحاول تهريب 68 حيوانا على متن طائرة.. لن تتوقع ما حدث له (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

ألقت السلطات التايلاندية القبض على راكب منغولي حاول تهريب حيوانات حية قبل صعوده إلى متن الطائرة المتجهة من تايلاند إلى أولان باتور.

ضبط حيوانات غريبة في مطار تايلاند

وفقا لموقعي "khaosod" و"aseannow"، عُثر على تنينين كومودو و6 سلاحف هندية على شكل نجمة، 5 ثعابين بورمية، وثعبان شبكي، و8 من حيوانات الإغوانا أثناء تفتيش حقيبة الرجل، في مطار سوفارنابومي بـ تايلاند.

بالإضافة إلى ذلك، اُكتشف 46 سمكة حية.

مسؤول جمارك: تهريب حيوانات مخالفة جسيمة للقانون



أوضح بانثونج لويكونان، مسؤول دائرة الجمارك، أن محاولة تهريب حيوان بري محمي خارج المملكة تايلاند مخالفة جسيمة للقانون.

وأشار إلى أن، هذه المخالفة تنتهك اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (CITES)، التي تنظم تجارة أنواع معينة من الحيوانات والنباتات البرية.

تهريب الحيوان يُشكل خطرا على سلامة الإنسان



وأضاف أن تهريب الحيوان انتهاك لقانون الحفاظ على الحياة البرية وحمايتها، وقانون الأوبئة الحيوانية، والمرسوم الملكي لمصايد الأسماك.

وأكد على أن هذه القوانين تُحظر صيد وتصدير الحيوانات البرية المحمية دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة.

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