بكوب دقيق.. طريقة عمل البوريك الهش بالجبنة زي الفرن

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البوريك بالجبنة من المخبوزات المثالية لفترة الصباح، فبدلا من عمل الساندويتشات الروتينية، يمكنك خبز البوريك في البيت، والتمتع بطعمه المميز بالجبنة الحادقة أو متوسطة الملوحة، لذا نستعرض طريقة عمل البوريك الهش بالجبنة مثل الفرن، بكوب دقيق واحد، بحسب الشيف نجلاء الشرشابي، حضريه في خطوات سهلة وبمقادير بسيطة.

طريقة عمل البوريك بالجبنة

المقادير:

كوب دقيق.

ربع كوب زبدة.

3/4 ملعقة صغيرة خميرة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

3/4 ملعقة صغيرة سكر.

جبنة للحشو.

بيضة للوجه.

سمسم.

حبة البركة.

ماء دافئ للعجن.

طريقة تحضير البوريك بالجبنة بالخطوات:

- ذوبي الخميرة في قليل من الماء الدافئ.

- اخلطي كل المقادير ثم ضيفي إليها الخميرة.

- ضعي باقي الماء تدريجيا.

- اعجني جيدا حتى تصبح عجينة طرية ومتماسكة.

- غطي العجين واتركيه يرتاح ويخمر.

- يقسم العجين إلى كور صغيرة مع بدء حشوها ولفها.

- ترص في صينية مدهونة بالزيت، مع تسخين الفرن على 180 درجة.

- يخفق البيض جيدا مع رشة فانيليا.

- يدهن وش البوريك بالبيض والسمسم وحبة البركة.

- يرص في الصينية ويدخل الفرن ربع ساعة أو حتى يصبح لونه ذهبيا.

- يخرج من الفرن، ويترك ليبرد.

- يوضع في طبق وقدميه مع الشاي.

خطوات عمل البوريك بطريقة عادية

نصف كيلو دقيق.

150 جرام سمن.

3 ملاعق لبن بودرة.

ملعقة كبيرة صلصة.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة بيكنج بودر.

ملعقة ملح.

خميرة.

رشة سكر.

ماء دافئ للعجن.

طريقة التحضير:

- تخلط الخميرة والسكر مع القليل من الماء الدافئ.

- عندما تخمر توضع مع باقي المكونات وتعجن جيدا.

- تترك في مكان دافئ حتى الخمر.

- تقطع بعد ذلك إلى كور صغيرة وتحشى بالجبن الرومي أو أي نوع من الجبنة.

- ترص في صينية وتترك لتخمر مرة تانية.

- يدهن الوجه ببيضة مخلوطة بلبن.

- يرش عليها حبة بركة وسمسم وجبن رومي مبشور.

- تدخل الفرن على 220 درجة لمدة من 10-15 دقيقة.