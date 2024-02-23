طريقة عمل الكنافة بالمانجو خطوة بخطوة (صور)

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكنافة حلوى شرقية شهيرة ومحببة لدى الكثيرين في جميع أنحاء العالم العربي والشرق الأوسط، وهي عبارة شرائط رقيقة من العجين المُحلى بالسكر القطر أو العسل والمكسرات.

وتتميز الكنافة بالمانجو بقوامها الهش والمقرمش مع الحشوة الطرية واللذيذة، مما يجعلها حلوى مميزة وشهية، تعتبر الكنافة جزءًا مهمًا من تقاليد المطبخ الشرقي وتُقدم في المناسبات الخاصة والأعياد والحفلات وأحيانًا كوجبة حلوى في الإفطار أو السحور خلال شهر رمضان، وخاصة الكنافة بالمانجو.

مقادير عمل الكنافة بالمانجو

2 كوب كنافة رقيقة مفرومة

1/2 كوب زبدة ذائبة

1 كوب مانجو مقطعة إلى مكعبات صغيرة

1/4 كوب سكر

1/4 كوب ماءعصير ليمونة واحدة

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا

مكسرات مجروشة (اختياري للتزيين)

طريقة عمل الكنافة بالمانجو

قومي بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت).

في وعاء كبير، اخلطي الكنافة المفرومة مع الزبدة الذائبة حتى تتشرب الكنافة بالزبدة تمامًا.

ضعي نصف كمية الكنافة في صينية فرن مدهونة بالزبدة، وقومي بتوزيعها بشكل متساوي واضغطيها قليلاً بقاعدة كوب أو ملعقة لتشكيل طبقة متساوية.

ضعي قطع المانجو بالتساوي فوق طبقة الكنافة في الصينية.

في وعاء صغير، ضعي السكر والماء وعصير الليمون والفانيليا، وقومي بتسخينهم على نار متوسطة مع التحريك حتى يذوب السكر تمامًا ويصبح الخليط متجانسًا ومتماسكًا قليلًا.

اسكبي هذا الخليط فوق قطع المانجو في الصينية.

رشي الكمية المتبقية من الكنافة فوق طبقة المانجو واضغطيها قليلاً.

ضعي الصينية في الفرن المُحمّى مُسبقًا، واخبزي الكنافة لمدة 25-30 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.

بمجرد أن تنضج الكنافة، قومي بإخراجها من الفرن واتركيها تبرد قليلاً.

قطعي الكنافة إلى مربعات أو مستطيلات وقدميها مع القليل من المكسرات المجروشة للتزيين إن رغبتِ في ذلك.

قدمي الكنافة بالمانجو مع القهوة أو الشاي وهي دافئة، واستمتعي بطعمها الرائع.