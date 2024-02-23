لن تتوقع.. عروس تلغي زفافها وسط صدمة الحاضرين - والسبب صادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

في واقعة غريبة، ألغت عروس كندية تدعى سوزان حفل زفافها قبل 4 أيام فقط من موعده، وذلك لرفض المدعوين دفع مبلغ 1500 دولار كهدية بدلاً من الهدايا التقليدية.

بلغت تكلفة حفل زفاف سوزان 60 ألف دولار، وطلبت من جميع الضيوف المساهمة بمبلغ 1500 دولار قبل الحضور. وعندما لم تتمكن من جمع المبلغ المطلوب، قررت إلغاء الحفل، وفقا لما جاء بصحيفة "مترو".

كتبت سوزان على فيسبوك: "أصدقائي الأعزاء، أشعر بالحزن الشديد لإلغاء حفل زفافي، وأعتذر عن الإلغاء المفاجئ. للأسف، انفصلت أنا وخطيبي بسبب مشاكل لا يمكن حلها، ناتجة عن عدم قدرتنا على تمويل حفل الزفاف الذي حلمنا به. لقد ضحينا كثيرا ولم نطلب من كل ضيف سوى 1500 دولار لتحقيق حلمنا."

أثار موقف سوزان جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض طلبها مبالغًا فيه، بينما تعاطف آخرون معها وفهموا موقفها.

بيحبوا الفلوس زي عنيهم.. مواليد 4 أبراج الأموال تسعدهم أكثر من أي شيء آخر

احذر فرقعة الركبة.. إشارة لمرض خطير و7 أسباب تؤدي لها

هل الخرزة الزرقاء تمنع الحسد؟.. الإجابة ستدهشك

"شعر الذقن" لدى المرأة.. علامة تنذر بـ 4 مشكلات صحية

رجل أمريكي يضع بقايا جثث داخل منزله.. لن تتوقع ما حدث