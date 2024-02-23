سر رغبة الحوامل في تناول المخللات.. لن تتوقع السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الرغبة في تناول المخللات من أشهر الأعراض التي تُصاحب الحمل، وتظهر السيدات الحوامل رغبة كبيرة في تناولها باستمرار.

أسباب اشتهاء الحامل للمخللات

التغيرات الهرمونية:



تؤثر التقلبات الهرمونية، خاصة زيادة مستويات هرموني الإستروجين والبروجستيرون على مستقبلات الشم والتذوق في الدماغ، ما يؤدي إلى تفضيل المرأة الحامل لبعض الأطعمة مثل المخللات على أخرى، وفقا لموقع "tasteofhome".



الاحتياجات الغذائية:



تشير إحدى النظريات إلى أن تركيبة المخللات الغذائية تؤدي دورا مهما في ذلك، فاحتواؤها على الصوديوم يساعد على تعويض نقص المعادن الذي تُعاني منه المرأة الحامل، خاصة مع زيادة حجم الدم خلال هذه الفترة.



انخفاض حساسية الملح:



النساء الحوامل يعانين من انخفاض حساسية الملح أثناء الحمل، ما يعني أنهن لا يستطعن تذوق الملح بنفس القدر الذي اعتادوا عليه، ما يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول المزيد من المخلل لتعويض ذلك.

وانخفاض حساسية الملح ناتج عن تغيرات هرمونية تحدث أثناء الحمل.

تخفيف الغثيان:



غثيان الصباح، أحد الأعراض الشائعة للحمل، لذا تناول المخللات الغنية بالنكهة الحامضة تخفف من الغثيان لدى بعض النساء الحوامل.



نقص العناصر الغذائية:



اشتهاء المخللات علامة أيضا على نقص بعض العناصر الغذائية مثل الصوديوم أو فيتامين ب.

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