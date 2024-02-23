4 أضرار خطيرة تحدث لك عندما تتنفس من الفم.. مفاجأة صادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

التنفس من الفم أو ما يُعرف أيضًا باسم التنفس الفموي أو تنفس الفم المفتوح، هو التنفس باستخدام الفم بدلاً من الأنف، وقد تسبب الكثير من المشكلات الصحية، وكشف موقع "برايت سايد" عن خطورة التنفس من الفم بدلا من الأنف.

تغيير الوجه

إذا كنت تتنفس من خلال فمك، ستلاحظ أن وجهك يتغير في بنيته، وقد يكون ذلك أكثر وضوحًا عند الأطفال لأن وجوههم لا تزال في مرحلة النمو، وأيضا يصبح الفك والخدين أضيق، وهذا بدوره يؤدي إلى تغيير في شكل أنفك.

الترهل

إذا كنت تتنفس من خلال فمك، فإن رأسك تميل إلى الأمام دون وعي وتهبط كتفيك.

ألم الأسنان

التنفس من الفم يؤثر سلبا على الأسنان، وقد يجعلها ملتوية، بالإضافة إلى تغيير وضعية الشفة واللسان.

صعوبة في النوم

في هذه الحالة، تدخل كمية أقل من الأكسجين والمزيد من ثاني أكسيد الكربون إلى جسمك، ونتيجة لذلك، تعاني معظم أجهزة الجسم، لذا يصبح الشخص أكثر عرضة للشخير وسيلان اللعاب والحرمان المزمن من الأكسجين وانقطاع التنفس أثناء النوم.

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