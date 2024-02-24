"حقيبة بها أسماك" تجبر طائرة العودة إلى المطار.. وتعويض مادي للمسافرين- ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

في مشهد غريب، عادت طائرة تابعة لشركة "دلتا" الأمريكية أدراجها بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار أمستردام، بعد أن سقطت ديدان من المقصورة العلوية على ركاب في المقاعد الاقتصادية.

فوجئ الركاب بتساقط الديدان وانتشارها في ممر الطائرة التي كانت متجهة من أمستردام إلى ديترويت بولاية ميشيجان الأمريكية.

وأتضح أن السبب في تلك الديدان واليرقات هو حقيبة أحد الركاب التي كانت تحتوي على أسماك متعفنة في الصندوق العلوي، وبفتحها تساقطت على الركاب، ما نجم عنه عودة الطائرة أدراجها.

وبحسب موقع "يو إس توداي"، حصل المسافرون على 8 آلاف ميل جوي مجاني ومبلغ عن غرفة فندق ووجبة بقيمة 30 دولارا بعد أن تأخروا طوال الليل.

وأصدرت الشركة بيانا رسميا تعتذر فيه لركابها، وجاء في البيان: "نعتذر لعملاء الرحلة 133 لأن رحلتهم توقفت بسبب حقيبة يد معبأة بشكل غير صحيح".

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