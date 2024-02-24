الامارات | أيام الشارقة التراثية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحوّلت منطقة ساحة التراث في الشارقة إلى لوحات فنية شعبية متنوّعة، وذلك في اليوم الأول لفعاليات الدورة الـ21 من أيام الشارقة التراثية، بمشاركة 13 دولة عربية وأجنبية. وشاهد جمهور الأيام في أعقاب افتتاح الدورة الجديدة مجموعة متنوّعة من الفعاليات وعروض الفرق المحلية والعالمية.