عرض غير متوقع يكشف إصابة رجل بسرطان الأمعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشف رجل بريطاني يدعى "جيفري سيمور" تم تشخيص إصابته بسرطان الأمعاء في المرحلة الرابعة.

وأوضح جيفري أن السرطان قد انتشر من القولون إلى الكبد وهي حالة خطيرة للغاية وميئوس منها، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

أول أعراض المرض القاتل التي عانى منها:

الدم في البراز، وبعد تشخيص حالته، أخضع جيفري للعلاج الكيميائي، وأكمل خمس دورات كل ثلاثة أسابيع، وساعد ذلك على تقليل الآفات في الكبد.

وخضع لعملية جراحية أخرى لإزالة ثلث كبده، ومع ذلك، كان لجسمه رد فعل سيئ تجاه العلاج، ما أدى إلى ظهور تقرحات شديدة في جلد وجهه جعلته يشعر وكأنه يحترق.

أعراض سرطان الأمعاء:

تغيرات البراز وقد يصبح أكثر ليونة، أو الإمساك غير المعتاد أو الحاجة إلى التبول أكثر من المعتاد أو دم في البراز وقد يبدو أحمر أو أسود وألم البطن أو الشعور بكتلة في البطن أو الانتفاخ المستمر أو فقدان الوزن دون أن تحاول والتعب الشديد.

وأوضح جيفري إن علاجه الكيميائي كان غير فعال على الإطلاق، لذا قرر تجربة العلاج بالخلايا الجذعية في ألمانيا، وفي هذا يتم إنشاء لقاح شخصي في المختبر لتحفيز جهاز المناعة.

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