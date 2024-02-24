لماذا يُباع البانية بسعر أغلى من دجاجة كاملة؟- طبيب يكشف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

البانية من أكثر قطع الدجاجة طلبا، لكنها تُباع بسعر أعلى من الدجاجة بأكملها، ما سر هذا السعر المرتفع؟

في هذا الصدد، كشف الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن، عميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الأسبق، عن السبب وراء ذلك، خلال استضافته ببرنامج "حكايات ومعجزات"، الذي يقدمه الإعلامي عماد الصديق، والمذاع على قناة "ten".

يقول أستاذ أمراض الدواجن: "إن البانية شريحة لحم تُستخرج من جانبي صدر الدجاج، والألياف به ليست طويلة، كما أن قيمته الغذائية مرتفعة، ويٌسهل هضمه وامتصاصه.

لماذا البانية أغلى من الدجاج؟

أوضح "بسطامي، البانية أغلى من سعر دجاجة بأكملها، لأنه يُعرف بكونه خلاصة الدجاجة، حيث يتكون من عضلات الصدر الخالية من العظم والجلد، وذلك يجعله غنيا بالبروتين، حيث يُمكن الحصول على 14% من احتياجات الجسم اليومية من البروتين من خلال تناول قطعة واحدة فقط من البانيه.

ورك أم صدر الدجاج.. أيهما أفضل؟

تابع، بالرغم من يفضل البعض مذاق الورك، يتمتع الصدر بالعديد من الفوائد، حيث يحتوي على نسبة أعلى من البروتين الصافي مقارنة بالورك.

كما يحتوي على نسبة منخفضة من البروتين تصل إلى 7% فقط، وتتميز أليافه بصلابة كبيرة.

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