إذا ظهرت هذه العلامات على الدجاج النيء.. تخلص منه فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الدجاج من الأطباق الرئيسية التي لا يوجد غنى عنها، وتحتوي كذلك على فوائد صحية مختلفة، ولكن يجهل البعض وجود بعض العلامات التي تظهر عليها قبل طهيها وتكشف فسادها ما يلحق الضرر بالصحة، كما توجد طريقة مثالية لحفظها في الفريزر.

وذكر موقع eatingwell أبرز العلامات التي يجب مراقبتها على الدجاج النيء وتنذر بفساده.

علامات إذا ظهرت على الدجاج تكشف فساده

1- شم رائحته إذا كانت تنبعث منه رائحة كريهة فيجب التخلص منه.

2- فحصه من خلال اللمس جيدًا في حالة وجود أي تغييرات في ملمسه، فيجب أن يكون ملمس الدجاج النيء رطبًا وناعمًا في يدك، وليس لزجا أو جافا أو خشنا.

3- ظهور بقع لونها غريب وتشير إلى وجود عفن يجب عدم تناوله.

4- تغير لون الدجاجة بأكملها إلى اللون الأصفر أو الرمادي أو الأخضر.

طريقة حفظ الدجاج في الثلاجة

بمجرد عودتك إلى المنزل من المتجر، يجب أن يدخل الدجاج النيئ إلى الثلاجة على الفور ويتم طهيه خلال يومين، ويجب التأكد من الاحتفاظ باللحوم على الرف السفلي أو درج الثلاجة للتأكد من عدم تأثر الأطعمة الأخرى الموجودة داخل الثلاجة من الدجاج.

طريقة تخزين الدجاج في الفريزر

يمكنك تجميد الدجاج النيء بكل سهولة، من خلال وضع الدجاج النيء في أكياس الفريزر واضغط عليه لإخراج أكبر قدر ممكن من الهواء قبل اغلاق الكيس، ويفضل تقسيمها إلى أجزاء لتسهيل تحضير الوجبة.

ويجب العلم أنه يمكن للبكتيريا أن تلتصق بالدجاج النيء إذا استغرقت عملية الذوبان وقتًا طويلاً، لذلك عندما يحين وقت تذويب الدجاج، هناك بعض الطرق الفعالة مثل وضعه في الثلاجة، أو استخدام حمام الماء البارد، والتي تكون أكثر أمانا من الميكروويف أو ببساطة ضعه على طاولة مطبخك.

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