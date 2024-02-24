هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الشاي بعد الطعام مباشرةً.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يفضل كثيرون تناول الشاي بعد الأكل مباشرة، دون معرفة المخاطر التي تنطوي على هذه العادة الشائعة.

وبحسب healthline، فإن شرب الشاي بعد الأكل يسبب العديد من المشكلات الصحية، لعل أبرزها تقليل امتصاص عناصر مهمة بالجسم، وأبرزها عنصر الحديد، كما يتداخل أيضا مع امتصاص عنصر مهم يحتاجه الجسم يوميا، وهو الكالسيوم.

كما أن عسر الهضم قد يكون إحدى مشكلات شرب الشاي بعد الأكل مباشرة، ناهيك عن زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام، مع احتمالية زيادة سرعة نبضات القلب، وارتفاع ضغط الدم.

إذن ما هو أفضل وقت لتناول الشاي بعد الأكل؟

من الأفضل شرب الشاي بعد الطعام بساعة أو ساعتين على الأقل، ولكن مع ضرورة تناوله بكميات قليلة، من أجل تحقيق أقصى استفادة من العناصر الغذائية.

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