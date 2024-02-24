أغرب من الخيال.. رجل يدفع أموالا لقطع ساقيه والسبب صادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

حقق مكتب عمدة مقاطعة هاول في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا في أكثر الحالات غرابة في تاريخه.

وبحسب odditycentral ، فقد رجل يبلغ من العمر 60 عامًا ،من ويلو سبرينجز، ساقيه بعد تعرضه لحادث غريب، من جزازة دوارة يتم ربطها عادةً بالجرارات.

وادعى الرجل أنه تعرض لقطع ساقيه عن طريق الخطأ بإحدى ساقيه، ومع ذلك، كانت هناك بعض الثغرات في حكايته.

لقد فقد ساقيه حرفيًا، حيث لم يتم العثور عليهما في أي مكان، وهو أمر غريب بالنسبة لهذا النوع من الحوادث، ثم كانت هناك حقيقة أن جروح الرجل كانت نظيفة جدًا بحيث لا يمكن أن تكون ناجمة عن الحادث الذي ذكره.

وأخيرًا، كان الرجل معروفًا بأنه مصاب بشلل نصفي، ما أثار تساؤلات حول كيفية إصابة بجزازة دوارة يتم ربطها عادةً بالجرارات.

وقال توري طومسون، الملازم في مكتب عمدة مقاطعة هاول، لصحيفة سبرينجفيلد نيوز ريدر : "لو تم ذلك بواسطة جزازة فرشاة، لكانت هناك دماء كثير من الرجل، لقد رأيت هذا النوع من الحوادث من قبل، لم يكن الأمر هكذا بالنسبة بهذا الرجل".

كما كان الضباط والعاملون الطبيون الذين تم استدعاؤهم إلى مكان الحادث فضوليين للغاية بشأن العاصبة الموجودة على جذوع ساقيه ومن قام بوضعها مباشرة بعد الحادث.

ومع استمرار التحقيق وظهور المزيد من الثغرات في قصة الرجل المصاب، اكتشفت الشرطة أن رجلاً من فلوريدا زار الضحية بفأس وزُعم أنه قطع ساقيه مقابل دفع أموال.

تم الكشف لاحقًا أن الرجل المصاب بشلل نصفي يبلغ من العمر 60 عامًا قد ابتكر خطة لارتكاب عمليات احتيال في مجال التأمين، وبما أنه لم يعد لديه أي استخدام لساقيه بعد الآن، فقد قرر قطعهما في حادث مدبر، ولكن بما أن الرجل لم يقدم بعد مطالبة إلى شركة التأمين، فلا يوجد سبب لتوجيه الاتهام إليه.

وقال طومسون: "لقد كانت خطة سيئة التنفيذ، ولم أر قط شيئاً مثل ذلك تماماً".

على الرغم من أنه لا يمكن اتهام الرجل المصاب بشلل نصفي رسميًا بالاحتيال في التأمين، إلا أن مكتب المأمور كان منزعجًا للغاية من إضاعة الوقت والموارد لدرجة أنه فكر في توجيه اتهامات بتقديم تقرير كاذب للشرطة/نظام الإدارة البيئية.

وكانت المشكلة أن إصابات الرجل كانت خطيرة للغاية لدرجة أن سجنه كان أمرا مستحيلا عليه فعليا، لذلك قرروا السماح له بالتعافي في المستشفى بدلاً من حبسه.

أما بالنسبة لساقي الرجل المفقودتين، فقد ورد أن أحد أقاربه عثر عليهما في دلو مخبأ بإطارات وسلمهما إلى المحققين.

اقرأ أيضا:

ماذا تفعل شوربة العظام في مستويات الكوليسترول؟.. لن تصدق التأثير

احذر فرقعة الركبة.. إشارة لمرض خطير و7 أسباب تؤدي لها

امرأة تلقي ماء نار على الحيوانات في الشوارع لهذا السبب

رجل يضع 68 عود كبريت في أنفه لسبب أغرب من الخيال.. "عاش يا وحش"

ثروة وسفر.. تغيرات غير متوقعة لمواليد 3 أبراج الفترة المقبلة