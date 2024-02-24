يسرا تتألق بفستان خمسيناتي سعره يتخطى الـ 50 ألف جنيه.. تُشبه مارلين مونرو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

أطلت الفنانة يسرا على متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام بإطلالة ساحرة جمعت بين الأناقة والرقي.

تألقت بفستان ميرميد باللون الأسود اللامع من تصميم زينة زكي، واعتمدت على الإستايلست سيدريك حداد.

تميز الفستان بياقة كبيرة وعريضة من الخلف، ونسقته يسرا مع قفازات طويلة من الشيفون الأسود، وقلادة وأقراط باللون الذهبي مرصعة بأحجار باللونين الأسود والأحمر من مجوهرات كارتييه.

تميز الفستان بتصميمه الكلاسيكي، حيث اعتمد على قصة الميرميد التي تبرز جمال الجسم، وتميز بياقة كبيرة وعريضة من الخلف مزينة بكشاكش من نفس قماشة ولون الفستان، أضفت لمسة من الغموض على الإطلالة.

وبالتواصل مع الصفحة الرسمية لمصممة الأزياء زينة زكي على إنستجرام، ورقم الواتساب الخاص بالصفحة، وجدنا أن الفستان وصل سعره 5500 درهم، أي ما يقرب من 50 ألف جنيه مصري.

واعتمدت يسرا على اللون الأسود اللامع، وهو لون كلاسيكي، ونسقت معه أحمر شفاه باللون الأحمر الصارخ، مما أضفى لمسة من الجرأة على الإطلالة.

تعتبر هذه الإطلالة إطلالة أيقونية لـ يسرا، وذكرتنا بإطلالات نجمات الخمسينات، وخاصة النجمة مارلين مونرو التي تميزت باعتمادها على قصة الميرميد واللون الأسود والروج الأحمر الصارخ، ونفس وضعية التصوير.