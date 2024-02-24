7 حيل بسيطة لإزالة اللبان من الملابس.. «مش هيكون ليها أثر»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

التصاق اللبان في ملابسنا من المشكلات المزعجة التي تواجه الكثيرين، خاصة إذا كانوا بصحبة الأطفال، ما يهدد بتلف قطع ملابسنا المُفضلة إذا لم نستطع التخلص من آثار العلكة؛ باعتبارها من أكثر البقع صعوبة في إزالتها، لذا نستعرض في التقرير التالي 7 طرق بسيطة، يمكنك خلالها لإزالة اللبانة من الملابس بسهولة.

7 طرق لإزالة اللبان

يمكن لربة المنزل اتباع 7 حيل لإزالة اللبان الملتصق في الملابس، وفقًا لتقرير نُشر بموقع «better homes & gardens»:

- استخدام الخل لإزالة اللبان

يمكنك استخدام الخل لإزالة اللبان من الملابس، من خلال تسخين الخل في وعاء بالميكروويف، ثم غمس فرشاة أسنان نظيفة في الخل الدافئ وفركها على اللبان اللاصق، إذ يساعد الخل على تليين اللبان على الملابس ما يجعل إزالتها سهلًا.

- إزالة اللبان بمكعبات الثلج

استخدمي مكعبات الثلج لإزالة اللبان اللاصق على الملابس، من خلال وضع الثلج على اللبان لمدة 25 دقيقة تقريبًا ما يؤدي إلى تجميد اللبان وتصلبه، ومن ثم يسهل كشطه بسهولة باستخدام سكين غير حاد.

- إزالة اللبان بمعجون الأسنان

ضعي كمية من معجون الأسنان على قطعة اللبان، وافركيها جيدًا باستخدام فرشاة الأسنان، وبعد التأكد من زوال اللبانة تمامًا استخدمي منظف الغسيل على البقعة.

- إزالة اللبان باستخدام الكحول

يمكنك استخدام الكحول لإزالة قطعة اللبان اللاصقة على الملابس، من خلال صب الكحول على قطعة قماشية وفركها على اللبانة مع الانتظار لبضع دقائق حتى التخلص من آثار اللبان تمامًا.

إذابة اللبان بالحرارة

- استخدام مجفف الشعر

وجهي حرارة مجفف الشعر نحو قطعة اللبان اللاصقة بالملابس، حتى تذوب بفعل الحرارة، ثم أزيليها بعناية.

- عصير الليمون لإزالة اللبان

ضعي القليل من عصير الليمون على قطعة اللبان اللاصق على الملابس، ثم افركيها جيدًا باستخدام ملعقة معدنية.

- زبدة الفول السوداني لإزالة اللبان

يمكنك استخدام زبدة الفول السوداني لإزالة اللبان اللاصق على الملابس من خلال تركها لبضع دقائق على اللبانة للسماح للدهون والزيوت الموجودة فيها بجعل اللبان أقل لزوجة، ثم قومي بكشط اللبان وزبدة الفول السوداني بسكين غير حاد، وفور إزالة اللبان قومي بوضع بودرة أطفال حتي تمتص بقع الزيت، ثم اغسلي قطعة الملابس .