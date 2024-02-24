يأكل من صناديق القمامة رغم امتلاكه عقارات.. ما قصة المليونير الذي أثار الجدل (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أُطلق على رجل ألماني، يبلغ من العمر 80 عامًا، لقب المليونير الأكثر اقتصادًا في العالم، لأنه يعيش على الطعام والأشياء التي يعثر عليها في صناديق القمامة، على الرغم من امتلاكه العديد من العقارات التي تقدر قيمتها بملايين اليورو.

وبحسب odditycentral ، يبدو الرجل المعروف بـHeinz B، وكأنه شخص بلا مأوى وليس لديه أي شيء باسمه، ولكن المظاهر يمكن أن تكون خادعة.

ربما لا يملك الرجل الألماني سوى 15 يورو (16 دولارًا) في حسابه المصرفي في الوقت الحالي، ولكن هذا فقط لأنه سحب للتو 700 ألف يورو (756 ألف دولار) لشراء منزل جديد، وهو المنزل العاشر له.

وتم تحويل المبلغ المتبقي وقدره 100 ألف يورو إلى وديعة محددة الأجل لتوليد الفائدة.

هذا الرجل الثمانيني تبلغ ثروته عدة ملايين من الدولارات ويعرف كيف يزيد ثروته، علاوة على ذلك، فهو يدعي أنه كان مقتصدًا طوال حياته، لذا فهو لا يحتاج إلى المال لتدبر أموره، إنه أكثر من سعيد بالعيش على الطعام الموجود في صناديق القمامة واكتناز جميع أنواع الأشياء التي يرميها الآخرون.

وقال هاينز لصحيفة بيلد الألمانية: "ربما سأشتري بعض الزيت للقلي أو شيء من هذا القبيل إذا نفد، لكنني أجد معظم الطعام في سلة المهملات، الناس يهدرون ويرمون الكثير لدرجة أنه يمكنك إطعام عائلة بأكملها! على سبيل المثال، يشتري الناس علبة من النقانق، ويأكلون واحدة، ثم يرمون الباقي في سلة المهملات".

وتصدر المتقاعد من دارمشتات في جنوب غرب ألمانيا عناوين الأخبار لأول مرة في عام 2021، عندما ورد أنه يمتلك 7 منازل وشقتين، وكان لديه حوالي 500 ألف (540 ألف دولار) في حسابه المصرفي.

لقد بدأ في تنمية ثروته منذ ذلك الحين، حيث استثمر مؤخرًا مبلغًا ضخمًا قدره 700 ألف يورو في منزل آخر، ومن المثير للاهتمام أنه يحرص على شراء العقارات في منطقته، حتى يتمكن من الوصول إليها بالدراجة في حالة حاجتها إلى إصلاحات، ليس الأمر كما لو أنه على استعداد لدفع المال لشخص ما للقيام بذلك عندما يستطيع القيام بذلك بنفسه.

وقال هاينز ب: "يتقاضى الحرفيون 55 يورو لكل نصف ساعة من الإصلاحات"، مضيفاً أن معظم منازله غير مستأجرة حتى لأن الإيجار لا يغطي تكاليف صيانة العقارات، الى جانب ذلك، ليس الأمر وكأنه يحتاج إلى أموال إضافية على أي حال.

يحصل المهندس الكهربائي المتقاعد على معاش شهري قدره 3600 يورو (3900 دولار)، بالإضافة إلى معاش تقاعدي آخر قدره 156 يورو (169 دولارًا)، يذهب معظمه إلى حسابه المصرفي، لأنه ليس لديه ما ينفقه عليه.

وبصرف النظر عن مبلغ الـ 5 يورو الذي قد ينفقه على الطعام كل شهر، فإن نفقاته تشمل فقط اتصال الإنترنت لجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، الهاتف الخلوي غير وارد، لأن ذلك سيكلفه 10 يورو إضافية.

يقضي هاينز معظم وقته في اكتناز الأشياء التي يرميها الآخرون، ويقود دراجته حول دارمشتات في بحثه الذي لا ينتهي عن أشياء جديدة، وهو بالكاد يستخدم معظمه، وبدلاً من ذلك يتاجر به مع الجيران، عادة مقابل الطعام الذي لا يحتاجون إليه.

مع عدم وجود عائلة من الدرجة الأولى ليشاركها ثروته الكبيرة، لا يعرف هاينز بي لمن سيترك ثروته عندما يفارق الحياة، لديه بعض أبناء عمومته البعيدين، لكنه يقول إنهم لا يستطيعون دفع ضريبة الميراث، لذلك فهو يفكر في ترك بعض الممتلكات للمستأجرين.