"جابلهم أكل ولعب".. الشيف بوراك يزور الأراضي الفلسطينية داعما لشعبها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

نشر الشيف التركي الشهير بوراك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، صورا له من داخل الأراضي الفلسطينية مع الأطفال والأسر الفلسطينية وسط الدمار والمخيمات الخاصة بهم، داعما لهم.

وظهر الشيف التركي وسط المخيمات الفلسطينية، وأمامه موقد نار كبير يحمل صحن به لحم بكميات ضخمة وبجانبه صحن للأرز، ويلتف حوله الأهالي، ليبدأ بوراك في إعداد وجبات غذائية متكاملة للأسر وأطفالهم، وسط فرحة كبيرة من الشعب الفلسطيني.

كما ظهر في صورا أخرى يحمل مجموعة من ألعاب الأطفال ويهديها لهم ويحتضنهم، والإبتسامة تزين وجوههم.

وأثارت الصور إعجاب مستخدمي مواقع التواصل، ودعموا ما فعله الشيف التركي بجمل شكر وتقدير، مع الدعاء له.

علق أحد المستخدمين: "أذاقك الله من طعام الجنة يا شيف بوراك"، كما جاء تعليق آخر: "الشيف الإنسان، هذه لفتة وفرحة يستحقها أطفال غزة".