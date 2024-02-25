الامارات | 400 مصوّر عالمي يروون 2500 حكاية في «إكسبوجر 2024»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، طارق سعيد علاي، جاهزية المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2024» لاستقبال الضيوف والزوّار من داخل الدولة وخارجها، مبيناً أن المهرجان يستضيف أعمال 400 مصور عالمي لعرض أكثر من 90 معرضاً فردياً وجماعياً، تروي 2500 حكاية فريدة في دورة هي الأكبر منذ انطلاق المهرجان، من حيث مساحات المعارض وحجم المشاركين والفعاليات.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية للاطلاع على التجهيزات النهائية للمهرجان واستعداداته اللوجستية لاستقبال جمهوره وضيوفه في مركز إكسبو الشارقة، في الفترة ما بين 28 فبراير الجاري والخامس من مارس المقبل، حيث توسعت فعاليات المهرجان هذا العام على مساحة 32 ألفاً و888 متراً مربعاً.

وقال علاي: «إن ضيوف وزوار (إكسبوجر 2024) على موعد مع دورة متميزة من فعاليات المهرجان، وما تحمله الصور فيها من رسائل وحكايات التقطها مصوّرون بارزون من أماكن مختلفة من العالم، وعلى مستوى الخطابات التي تروي تجارب المصوّرين، وورش العمل والندوات التي تقدم فن التصوير بطريقة تنفع الجمهور».

ويتجسّد نجاح المهرجان الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في جذب أكثر من 20 ألف زائر خلال فعاليات نسخته السابعة، ويستكمل المهرجان مسيرته الفنية الفريدة، من خلال استعراض المواهب العالمية في أكثر من 200 فعالية يقدمها أكثر من 150 خبيراً من صُنّاع الصورة.