5 خطوات للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة.. تعرفي عليها

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

قد تنبعث الروائح الكريهة من الثلاجة، وتسبب عدم الرغبة في تناول الطعام، لذا هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها، للقضاء على أي رائحة غير مٌستحبة، منها تنظيف الجزء الداخلي للثلاجة باستخدام المياه الدافئة والصابون أو خليط من المياه والبيكنج صودا.

التخلص من الأطعمة الفاسدة

يجب التخلص من الأطعمة الفاسدة، لأنها تسبب روائح كريهة في الثلاجة، لذا ينصح دائمًا بإغلاق الأغطية تمامًا للمواد الغذائية ذات الروائح القوية، بحسب موقع «maytag».

تنظيف الجزء الداخلي من الثلاجة

من الخطوات التي يجب الحرص على اتباعها، للتخلص من الروائح الكريهة بالثلاجة، هي تنظيف الجزء الداخلي، سواء الأدراج والأرفف وكل شيء، باستخدام المياه الدافئة التي تساعد على التنظيف، مع الصابون السائل العادي، وقطعة قماش ناعمة أو إسفنجة، ويجب التأكد من تنظيف جميع الزوايا والأركان في الثلاجة، ثم شطف الثلاجة بالمياه، وتجفيفه بمنشفة نظيفة.

فصل الثلاجة عن الكهرباء بعد تنظيفها

من النصائح المهمة فصل الثلاجة عن الكهرباء، للتخلص من الروائح الكريهة الموجودة بداخلها، والحصول على رائحة منعشة، إذ يجب فصلها فترة من الوقت، بعد إتمام عملية التنظيف، سواء بالماء الدافيء والصابون السائل، أو من خلال استخدام معجون البيكنج صودا مع القليل من المياه.

استبدال فلتر هواء الثلاجة

يفضل استبدال فلتر هواء الثلاجة من فترة لأخرى، لأنه قد يكون سببًا في انبعاث الروائح الكريهة من الثلاجة.

استبدل فلتر الماء بآخر

من أهم الأسباب التي تؤدي إلى انبعاث روائح كريهة في الثلاجة، هو فلتر الماء، لذا ينبغي تغييره من فترة لأخرى، للحفاظ على نظافة الثلاجة ورائحتها المنعشة طوال الوقت.