كيف يؤثر تناول الكشري على مرضى القولون العصبي؟.. هذا ما يحدث لهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكشري من الأطباق الشعبية ذات الجماهيرية الكبيرة، نظرا لمذاقه المميز، واحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية التي يحتاجها الجسم، ولكن ما تأثيره على مرضى القولون؟

تحذير من تناول الكشري لمرضى القولون

تقول الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية، وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريح خاص لـ "الخليج 365": "إن مرضى متلازمة القولون العصبي ممنوعون من تناول الكشري، نظرا لاحتوائه على البقوليات التي تسبب اضطرابات الجهاز الهضمي لديهم".

وتابعت، كما تُزيد الألياف الموجودة به خطر إصابتهم بالانتفاخ، إضافة إلى، مكونات الكشري مثل: البصل والعدس والصلصة يساعدان على تفاقم أعراض القولون العصبي وتهيجه.

انتفاخ وغازات البطن

ولفتت إلى، تناول العدس يسبب انتفاخ البطن والغازات لمرضى القولون العصبي أيضا.

نصائح لتجنب مضاعفات الكشري لمرضى القولون

ونصحت أخصائية التغذية مرضى القولون العصبي بتجنب تناول الكشري أو استهلاكه بكميات قليلة لتجنب مضاعفاته، واستشارة الطبيب في حال ملاحظة أي أعراض مزعجة.

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