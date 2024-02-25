نوع قهوة يحارب السرطان ويمنع تليف الكبد والسكري.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

على الرغم من أن القهوة السوداء كانت موضع انتقادات على مر السنين، إلا أن بعض الخبراء يعتقدون أنها مشروب صحي في الغالب، خاصة إذا تجنبتها مع السكر والحليب.

وبحسب timesnownews، فإن تناول 3-5 أكواب من القهوة السوداء في اليوم، دون سكر أو حليب، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان وتليف الكبد والسكري من النوع الثاني.

تشمل بعض الفوائد الصحية المحتملة للقهوة السوداء ما يلي:

تقلل من خطر الإصابة بالسرطان

تقول العديد من الدراسات إن شرب القهوة يقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، وخاصة سرطان الكبد وسرطان بطانة الرحم المميت

تحمي من حالات التنكس العصبي

بسبب وجود الكافيين، يتم استخدام القهوة لتعزيز اليقظة، ولهذا السبب، يتوقع العديد من الباحثين ما إذا كان المشروب يمكن أن يحمي من مرض الزهايمر والتدهور المعرفي المرتبط بالعمر

وقالت الدراسات إن القهوة السوداء تحمي من تطور مرض باركنسون.

منع تليف الكبد

إن القهوة تحمي أيًضا من سرطان الكبد، وتليف الكبد، وهو نوع من أمراض الكبد المزمنة في مرحلة متأخرة والتي تتميز بالتليف، والذي يسبب تندب وموت أنسجة الكبد في النهاية.

تقليل خطر الإصابة بمرض السكري

وفقا لدراسات مختلفة، فإن شرب 4-3 أكواب من القهوة السوداء يوميا يحمي من مرض السكري من النوع ،2 ربما بسبب محتوى المشروب من الكافيين وحمض الكلوروجينيك

في حين أن الأشخاص الذين لم يتناولوا القهوة مطلًقا أو نادرا كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، إلا أن الخطر انخفض مع كل كوب إضافي (240 مل) من القهوة يتم استهلاكه يوميًا، وصولاً إلى 6 أكواب (1.4 لتر) يوميًا.

ويقول الباحثون أيًضا إن تناول القهوة منزوعة الكافيين يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكري.

فقدان الوزن

إن شرب القهوة السوداء، التي لا تحتوي على أي سعرات حرارية، يوفر دفعة طفيفة لمعدل الأيض لديك، أو السعرات الحرارية التي تحرقها أثناء الراحة، وهذا يساعدك على إنقاص الوزن وحرق الدهون.

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